Mit Musik und Protest hat die Initiative steiermarkretten am Dienstag vor dem Grazer Landtag gegen geplante Spitalskürzungen demonstriert. Im Budgetentwurf für 2027 sind rund 30 Millionen Euro weniger für die Spitäler vorgesehen.

Statt stillen Protests gab es am Dienstagvormittag, dem 24. November, vor dem Grazer Landtag eine musikalische Botschaft an die steirische Landesregierung. Unter dem Motto „Streichkonzert statt Masterplan? Wir pfeifen auf die Kürzungen!“ machte die Initiative #steiermarkretten in der Herrengasse lautstark gegen die geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen mobil. Wie 5 Minuten bereits berichtete, war die Aktion im Vorfeld der Landtagssitzung angekündigt worden, hier nachzulesen: Protest vor dem Grazer Landtag angekündigt. Nun haben die Beteiligten ihren Protest direkt vor das Landhaus getragen. Im Mittelpunkt steht eine Zahl: rund 30 Millionen Euro, die 2027 bei den steirischen Spitälern eingespart werden sollen.

©steiermarkretten Unter dem Motto „Streichkonzert statt Masterplan? Wir pfeifen auf die Kürzungen!“ machte die Initiative #steiermarkretten in der Herrengasse lautstark gegen die geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen mobil.

Protest gegen 30 Millionen Euro weniger

Hintergrund ist der Budgetentwurf der FPÖ-ÖVP-Landesregierung für das kommende Jahr. Darin sind für die steirischen Fondskrankenanstalten rund 30,2 Millionen Euro weniger vorgesehen als bisher. Das betrifft sowohl Spitäler der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) als auch andere Häuser, darunter Ordensspitäler. Für die Initiative #steiermarkretten passt dieser Sparkurs nicht zu den Ankündigungen der Landesregierung, die Gesundheits- und Pflegeversorgung verbessern zu wollen. Die Befürchtung: Weitere Einsparungen könnten die ohnehin angespannte Situation für Beschäftigte verschärfen und sich langfristig auf die Versorgung der Patienten auswirken. „Wir werden die schleichende Ausdünnung und Verschlechterung unserer Gesundheitsversorgung nicht unwidersprochen hinnehmen!“, erklärt die Initiative. Deshalb habe man sich bewusst für einen lautstarken Protest unmittelbar vor dem steirischen Landtag entschieden.

©steiermarkretten Im Mittelpunkt steht eine Zahl: rund 30 Millionen Euro, die 2027 bei den steirischen Spitälern eingespart werden sollen.

Landesregierung widerspricht Kritik

Die Landesregierung argumentiert hingegen, dass die geringeren Ausgaben durch Strukturreformen und eine effizientere Organisation der Spitäler ermöglicht werden sollen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hatte bereits zuvor betont, dass die medizinische Versorgung weiterhin gewährleistet bleiben solle. Dabei ist auch eine Unterscheidung wichtig: Während für die Fondskrankenanstalten weniger Geld eingeplant ist, steigen die Mittel für den gesamten Gesundheits- und Pflegebereich im Budgetentwurf. Umstritten ist vor allem, ob die vorgesehenen Einsparungen bei den Spitälern tatsächlich ohne Nachteile für Beschäftigte und Patienten umgesetzt werden können.

©steiermarkretten Die Protestaktion vom Dienstag ist nicht die erste Reaktion auf die Budgetpläne.

Widerstand gegen Kürzungen wächst

Die Protestaktion vom Dienstag ist nicht die erste Reaktion auf die Budgetpläne. Bereits am Montag hatte die Gewerkschaft vida mehr als 1.200 Unterschriften von Beschäftigten aus steirischen Ordensspitälern und den Lebenswelten Steiermark gegen die geplanten Einsparungen übergeben. Auch #steiermarkretten verlangt eine langfristig gesicherte Finanzierung der Krankenhäuser, bessere Arbeitsbedingungen für das Personal und eine Versorgung, die sich am tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung orientiert. Für den 12. Dezember hat die Initiative bereits eine weitere Demonstration angekündigt.