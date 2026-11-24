Der angekündigte Wintereinbruch in der Steiermark und in Kärnten rückt näher. Und während sich viele auf die ersten Schneeflocken bis ins Grazer Stadtgebiet freuen, laufen bei den ÖBB die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wie GeoSphere-Austria-Meteorologe Christian Pehsl im Gespräch mit 5 Minuten erklärte, bringt ein Italientief am Donnerstag verbreitet Schneefall, hier nachzulesen: Schnee sogar in Graz: Bis zu 15 Zentimeter in der Weststeiermark. Besonders in den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, auch in Kärnten sieht die Wetterlage nicht viel anders aus: Italien-Tief bringt Schnee: Jetzt wird es in Kärnten richtig winterlich. Damit der Wintereinbruch nicht zum Problem für den Zugverkehr wird, haben die ÖBB ihre Räumfahrzeuge vorbereitet und setzen heuer auch auf eine technische Neuerung.

Schnee in Kärnten und Steiermark: Was die ÖBB jetzt planen

Für den Bahnbetrieb bedeutet das vor allem eines: Schnee, Eis und mögliche Behinderungen müssen rechtzeitig erkannt werden. Deshalb beobachten die ÖBB die Wetterentwicklung laufend. Österreichweit stehen rund 4.000 Mitarbeiter für den Winterdienst bereit. Sie sollen dafür sorgen, dass Gleise, Weichen und Bahnhöfe auch bei schwierigen Wetterverhältnissen möglichst uneingeschränkt genutzt werden können. Unterstützung bekommen sie von schweren Räumfahrzeugen. Besonders beeindruckend ist die Leistung der Hochleistungsschneeschleuder: Laut ÖBB kann sie bis zu 15.000 Tonnen Schnee pro Stunde beseitigen und selbst bei Temperaturen von minus 25 Grad eingesetzt werden.

©Bladescape Airborne Services ÖBB Mitarbeiter Michael Brauner mit Schneesensor.

Auch die Koralmbahn wurde getestet

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Noch vor dem angekündigten Wintereinbruch haben die ÖBB dort Testfahrten mit ihren Schneeräumfahrzeugen durchgeführt. Dabei ging es nicht nur darum, die Technik zu überprüfen, sondern auch darum, die Mitarbeiter mit den Besonderheiten der Strecke vertraut zu machen. Eine wichtige Rolle spielt das moderne europäische Zugsicherungssystem ETCS, mit dem die Züge auf der Koralmbahn geführt werden. Die Abläufe für den Einsatz der Räumfahrzeuge wurden deshalb eigens geprobt. Nach Angaben der ÖBB verliefen diese Testfahrten erfolgreich. Das soll gewährleisten, dass bei stärkerem Schneefall möglichst rasch reagiert werden kann. Eine Garantie für einen völlig störungsfreien Bahnbetrieb ist das allerdings nicht. Je nach Wetterlage können vorsorgliche Maßnahmen notwendig werden.

©ÖBB/Treffner Schneepflug auf der Koralmbahn.

Neue Sensoren blicken ins Innere des Schnees

Eine weitere Besonderheit des diesjährigen Winterdienstes ist eine neue Sensortechnik, mit der die ÖBB Schneebewegungen an gefährdeten Hängen besser überwachen wollen. Die kleinen Messgeräte werden direkt in der Schneedecke platziert und erfassen unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit und Bewegungen. Die Daten werden per Funk an eine zentrale Plattform übertragen. Dadurch können Fachleute Veränderungen innerhalb der Schneedecke beobachten, ohne ständig selbst vor Ort sein zu müssen. Gerade bei Gleitschnee, wenn sich größere Schneemassen auf einem Hang langsam in Bewegung setzen, können solche Informationen wichtig sein. Nach drei Testwintern liegen laut ÖBB bereits positive Erfahrungen vor. Ausgewählte Lawinenkommissionen sammeln nun weitere Erkenntnisse, bevor die Technologie breiter eingesetzt werden soll. Drohnen und Hubschrauber helfen dabei, Sensoren auch an schwer zugänglichen Hängen anzubringen. Österreichweit liefern zudem 56 Wetterstationen laufend Daten zu Wind, Temperaturen, Niederschlag und Schneeverhältnissen. In alpinen Regionen können bei entsprechender Gefahr zusätzliche Kontrollen, langsamere Zugfahrten oder vorsorgliche Streckensperren notwendig werden.