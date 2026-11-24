Erneut kam es auf der Stainzer Kreuzung im steirischen Bezirk Deutschlandsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer übersah bei schlechter Sicht eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei sein Fahrzeug.

Am Montagabend, dem 23. November, wurde die Freiwillige Feuerwehr Preding zu einem Verkehrsunfall auf der Stainzer Kreuzung alarmiert. Gegen 18.16 Uhr war ein Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg von Wieselsdorf kommend unterwegs, als er bei schlechter Sicht die Verkehrsinsel übersah. Der Lenker fuhr mit seinem Wagen direkt über die Insel und prallte dabei gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des Autos schwer beschädigt.

Große Menge Öl trat aus

Obwohl sein Fahrzeug beschädigt wurde, konnte der Mann die Kontrolle behalten und den Wagen noch bis zur Ortseinfahrt von Preding bringen. Dort stellte er das Auto ab. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Allerdings trat eine größere Menge Öl aus dem beschädigten Fahrzeug aus. Die Feuerwehr Preding wurde deshalb zu Ölbindearbeiten gerufen. Aufgrund der starken Verschmutzung musste die Stainzer Kreuzung in alle drei Richtungen für den Verkehr gesperrt werden.

Feuerwehr rund eineinhalb Stunden im Einsatz

13 Mitglieder der Feuerwehr Preding kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn. Währenddessen wurde das beschädigte Auto von einem Abschleppdienst abtransportiert. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen. Anschließend mussten die Einsatzkräfte noch das verwendete Bindemittel entsorgen und die Fahrzeuge wieder für weitere Einsätze vorbereiten. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft wieder melden. Neben der FF Preding stand auch die Polizei im Einsatz.

Bereits vergangene Woche Unfall bei Stainzer Kreuzung

Erst wenige Tage zuvor hatte sich an derselben Kreuzung ein Unfall ereignet: Am Donnerstag, dem 19. November, war eine Pensionistin bei starkem Regen und Dunkelheit von einem entgegenkommenden Auto geblendet worden. Bei einem Ausweichmanöver landete sie mit ihrem Wagen im Straßengraben. Die Frau blieb damals ebenfalls unverletzt. Mehr dazu hier: Von Auto geblendet: Pensionistin landet bei Stainz im Straßengraben.