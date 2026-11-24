Auf der Hohen Veitsch in der Steiermark steht ein Wechsel bevor: Ab Mai 2027 übernehmen zwei Brüder das Graf Meranhaus. Die neuen Hüttenwirte freuen sich bereits auf ihre Aufgabe.

Auf der Hohen Veitsch in der Steiermark gibt es Neuigkeiten für Wanderer und Bergsportbegeisterte: Das Graf Meranhaus bekommt neue Hüttenwirte. Wie das Schutzhaus Hohe Veitsch bekannt gab, wird das Brüderduo Helmut und Thomas Anfang Mai 2027 die Bewirtung übernehmen. Damit beginnt für die beiden eine neue Herausforderung auf dem beliebten Ausflugsziel in den Mürzsteger Alpen.

„Lasst euch einfach überraschen“

Noch halten sich die künftigen Hüttenwirte mit konkreten Details zu ihren Plänen zurück. In der Ankündigung heißt es allerdings vielversprechend: „Anfang Mai 2027 kommt neues Leben in das Graf Meranhaus.“ Auch die Vorfreude auf die kommende Aufgabe ist bereits groß. „Wir freuen uns auf die neue Herausforderung“, lassen die beiden wissen. Was genau Gäste künftig auf der Hütte erwartet, soll offenbar noch nicht verraten werden: „Lasst euch einfach überraschen.“ Für Wanderer und Ausflügler bleibt es damit spannend, welche Neuerungen Helmut und Thomas für das Graf Meranhaus planen.