Auf der B114 im Bezirk Murtal (Steiermark) kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine 78-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag, dem 24. November, ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der B114 Triebener Straße ein Verkehrsunfall. Der Unfall geschah zwischen St. Johann am Tauern und Möderbrugg im Bezirk Murtal. Ersten Erhebungen zufolge wollte eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Auto von einer Hofausfahrt auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei dürfte sie einen herannahenden Wagen übersehen haben. Am Steuer des zweiten Fahrzeugs saß ebenfalls ein 78-Jähriger. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Autos.

Rettungshubschrauber brachte Frau ins Spital

Die 78-jährige Lenkerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, informiert die Polizei. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C14 aufgenommen und ins LKH Judenburg geflogen. Der zweite Unfallbeteiligte kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Lenker waren zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert.