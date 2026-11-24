Der Winter meldet sich in der Steiermark zurück: Für Donnerstag werden regional bis zu elf Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Straßenerhaltungsdienst ist mit rund 70 Fahrzeugen im Einsatz, weitere 150 stehen bereit.

Lange hat der Winter nicht auf sich warten lassen: Am Donnerstag könnte es in Teilen der Steiermark kräftig schneien. Besonders betroffen sein dürften laut den aktuellen Prognosen die Regionen von Deutschlandsberg über den Großraum Graz bis nach Weiz. Die GeoSphere Austria rechnet mit sechs bis elf Zentimetern Neuschnee. Ungewöhnlich ist dabei die regionale Verteilung: Der stärkste Schneefall wird diesmal nicht im Bezirk Liezen erwartet. Das Land Steiermark hat den Straßenerhaltungsdienst daher auf mögliche winterliche Fahrverhältnisse vorbereitet.

600 Mitarbeiter für Winterdienst bereit

Insgesamt 600 Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes stehen für die Einsätze bereit. Rund 70 Fahrzeuge sind bereits im Einsatz, weitere 150 können bei Bedarf kurzfristig mobilisiert werden. In den sieben Winterdienstzentralen werden Wetterentwicklungen, Kamerabilder und Prognosen rund um die Uhr beobachtet. Die Mitarbeiter sollen bereits ab 2 Uhr früh unterwegs sein, um die Landesstraßen zu räumen und zu streuen. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) appelliert gleichzeitig an die Autofahrer, ihre Fahrweise den Bedingungen anzupassen. „Vorausschauendes Fahren, ausreichend Abstand und eine an die Verhältnisse angepasste Geschwindigkeit sind daher besonders wichtig“, betont Holzer. Außerdem erinnert sie an die geltende Winterreifenpflicht: „Bei diesen Witterungsbedingungen mit Sommerreifen unterwegs zu sein, ist unverantwortlich.“

©Büro LR Holzer / Hausjell Fachabteilungsleiter Franz Zenz (li.), Landesrätin Claudia Holzer, Leiter Winterdienst Gerhard Fürböck

Land warnt vor rutschigen Straßen

Auch Franz Zenz, Fachabteilungsleiter des Straßenerhaltungsdienstes, ruft dazu auf, bei winterlichen Bedingungen genügend Zeit für Fahrten einzuplanen. „Zeitdruck ist ein schlechter Reisegast auf winterlichen Straßen“, sagt er. Autofahrer sollen den Räum- und Streufahrzeugen ausreichend Platz lassen und nicht zu knapp hinter ihnen fahren. Bei besonders schwierigen Bedingungen empfiehlt das Land, nicht notwendige Fahrten nach Möglichkeit zu vermeiden. Der Straßenerhaltungsdienst beobachtet die Wetter- und Straßenverhältnisse laufend und kann seine Einsätze bei Bedarf anpassen. Ziel ist es, das steirische Landesstraßennetz trotz Schneefall und Glätte möglichst sicher und befahrbar zu halten.