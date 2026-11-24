Dichte Wolken und örtlich Nebel prägen zunächst den Mittwoch in der Steiermark. Im Tagesverlauf zeigt sich zeitweise die Sonne, bevor sich die Wolken wieder verdichten. In der Nacht auf Donnerstag kommen Regen und Schnee auf.

Am Mittwoch, dem 25. November, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner grauen Seite. Ein dichtes Wolkenband zieht über das Land, in vielen Niederungen kann sich zusätzlich Nebel halten. Im Laufe des Tages lockert es jedoch auf: Wolken und Nebel machen zeitweise der Sonne Platz.

In der Nacht auf Donnerstag kommt Schnee

Lange bleibt es allerdings nicht freundlich. Bereits am Nachmittag verdichten sich die Wolken erneut. Zunächst bleibt es noch weitgehend trocken, in der Nacht auf Donnerstag ziehen dann von Süden her Niederschläge auf. Dabei ist sowohl mit Regen als auch mit Schnee zu rechnen.

Temperaturen bleiben winterlich

Auch die Temperaturen zeigen sich weiterhin winterlich. In der Früh liegen die Werte zwischen minus neun und minus vier Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen kaum an: Die Höchstwerte erreichen lediglich null bis drei Grad.