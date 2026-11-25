Erst brannte in Kindberg eine Mülltonne neben einem Wohnhaus, dann musste ein Auto aus einem Graben geborgen werden. Innerhalb von vier Stunden wurde die Feuerwehr dreimal alarmiert.

Ein ruhiger Dienstagnachmittag sieht anders aus: Gleich dreimal innerhalb von nur vier Stunden heulten in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) die Sirenen. Für die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt ging es zunächst zu einem Brand, wenig später musste ein Auto aus einem Straßengraben geborgen werden. Und gerade als die Einsatzkräfte wieder durchatmen konnten, folgte bereits die nächste Alarmierung.

Mülltonne brannte neben Wohnhaus

Der erste Alarm ging kurz vor 13 Uhr ein. In der Alpinestraße war aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten. Besonders heikel: Direkt daneben befand sich ein Wohnhaus mit einer Holzfassade. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit einem Hochdruckrohr aber rasch löschen und die angrenzende Fassade schützen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den Bereich mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester aufzuspüren.

Auto kam nahe einem Bachbett zum Stillstand

Rund zwei Stunden später wartete bereits der nächste Einsatz. Diesmal führte der Alarm die Feuerwehr in den Möstlinggraben, wo ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug war mehrere Meter abseits der Straße nahe einem Bachbett zum Stillstand gekommen. Die Einsatzkräfte mussten zunächst verhindern, dass das Auto noch weiter abrutschte. Erst nachdem es entsprechend gesichert war, konnte die Bergung beginnen. Mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeugs wurde das Auto schließlich aus dem Straßengraben gehoben. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Dritter Alarm innerhalb weniger Stunden

Doch damit war der einsatzreiche Nachmittag noch nicht vorbei. Etwa zwei Stunden später wurden die Florianis erneut per Sirene alarmiert. Im Ortsteil Mürzhofen war eine technische Hilfeleistung angefordert worden, bei der die Feuerwehr Kindberg-Stadt mit einer Ölsperre unterstützen sollte. Zu einem dritten Ausrücken kam es allerdings nicht mehr. Noch bevor die Einsatzkräfte das Feuerwehrhaus verlassen konnten, wurde die Anforderung von der Einsatzleitung in Mürzhofen storniert. Insgesamt blieb es damit bei drei Alarmierungen und zwei tatsächlichen Einsätzen innerhalb von rund vier Stunden.