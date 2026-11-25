Wer in diesen Tagen einen Ausflug in den Frohnleitner Bürgerwald plant, sollte seine gewohnte Route überdenken. Seit Montag sind dort mehrere Wege gesperrt. Betroffen ist der gesamte Bereich oberhalb der Landesstraße, in dem derzeit Holzschlägerungsarbeiten stattfinden. Die Stadtgemeinde Frohnleiten weist ausdrücklich darauf hin, dass die Sperren nicht nur für Spaziergänger und Wanderer, sondern auch für Radfahrer gelten.

Sperren gelten noch bis Samstag

Nach Angaben der Stadtgemeinde bleiben sämtliche Geh-, Rad- und Wanderwege im betroffenen Bereich bis einschließlich Samstag, den 28. November, gesperrt. Wer den Bürgerwald in dieser Zeit besuchen möchte, sollte daher auf andere Routen ausweichen. Hintergrund sind laufende Holzschlägerungsarbeiten. Bei solchen Arbeiten können unter anderem umstürzende Bäume und herabfallende Äste zur Gefahr werden. Die Gemeinde appelliert deshalb an die Bevölkerung, die gesperrten Bereiche nicht zu betreten und die Hinweistafeln vor Ort unbedingt zu beachten. Auch an anderer Stelle in Frohnleiten gibt es derzeit Einschränkungen: Die Gemeindestraße zwischen Rathlosgrabenweg und Schenkenbergweg, auch als „Alte Schenkenbergstraße“ bekannt, ist wegen Holzarbeiten noch bis Freitag, den 27. November, gesperrt. Hier erfolgt die Umleitung über den Oberschenkenbergweg.