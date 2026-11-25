Zwei Füchse sollen rund zwei Wochen lang in einem kleinen Käfig bei einem steirischen Hundezüchter eingesperrt gewesen sein. Erst ein anonymer Hinweis führte die Polizei zu den Wildtieren. Beide Füchse sind inzwischen wieder frei.

Ein anonymer Hinweis hat in der Steiermark einen mutmaßlichen Fall von Tierquälerei ans Licht gebracht. Am Mittwoch, dem 18. November, entdeckten Polizisten gemeinsam mit einem Amtstierarzt bei einem steirischen Hundezüchter zwei Füchse, die unter fragwürdigen Bedingungen gehalten worden sein sollen. Die Tiere befanden sich in einem Hundekäfig, der gerade einmal 1,20 Meter lang und einen Meter breit war. Dort sollen sie bereits seit rund zwei Wochen eingesperrt gewesen sein. Der Hintergrund der ungewöhnlichen Haltung: Die Füchse waren offenbar für eine Prüfung von Jagdhunden vorgesehen.

Füchse sollen aus Kärnten stammen

Nach bisherigen Informationen hatte der Steirer die beiden Wildtiere nicht selbst gefangen. Er soll sie von einem Mann aus Kärnten übernommen haben, der sie zuvor mit einer Lebendfalle eingefangen haben dürfte. Anschließend sollen die Tiere in die Steiermark gebracht und dort in dem engen Käfig untergebracht worden sein. Doch weshalb wurden die Füchse überhaupt gefangen? So sollten sie bei einer sogenannten Bauprüfung für Jagdhunde eingesetzt werden. Dabei geht es um die Fähigkeiten speziell ausgebildeter Hunde, Füchse in ihren Bauen aufzuspüren und aus diesen herauszutreiben.

Polizei schreitet ein: Füchse wieder frei

Durch die anonyme Anzeige wurden schließlich die Behörden auf den Fall aufmerksam. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten gemeinsam mit dem Amtstierarzt die beiden Füchse vor. Die Tiere wurden dem Halter abgenommen. Mittlerweile gibt es für die Füchse zumindest einen positiven Ausgang: Wie die Geschäftsführerin der Steirischen Landesjägerschaft, Marion Kranabitl-Sarkleti, gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte, wurden beide Wildtiere durch die Jägerschaft wieder in die freie Natur entlassen. Die Landesjägerschaft distanziert sich ausdrücklich von dem Vorfall. Das Einfangen freilebender Füchse, ihre Unterbringung unter den beschriebenen Bedingungen und ein späteres Aussetzen für Jagdzwecke seien aus ihrer Sicht nicht hinnehmbar.

Anzeige wegen Tierquälerei

Für den steirischen Hundezüchter hat der Vorfall nun rechtliche Konsequenzen. Laut dem Bericht wird er wegen des Verdachts der Tierquälerei sowie wegen eines möglichen Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht angezeigt. Damit müssen die zuständigen Behörden auch klären, unter welchen Umständen die Füchse in Kärnten gefangen wurden und welche Verwendung tatsächlich für sie vorgesehen war. Eine rechtskräftige Feststellung strafbarer Handlungen liegt bislang nicht vor.