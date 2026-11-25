Ein Tuk-Tuk kam am Montagabend in Tieschen von der Straße ab und kippte auf einer Wiese um. Weil zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet wurde, rückten alle drei Feuerwehren mit 44 Einsatzkräften aus. Der Fahrer kam ins Spital.

Im Ortsteil Jörgen der Gemeinde Tieschen kam ein Mann mit seinem Tuk-Tuk von der Fahrbahn ab. Das dreirädrige Fahrzeug kippte um und blieb seitlich auf einer Wiese liegen. Da zunächst befürchtet wurde, dass der Lenker eingeklemmt sei, wurden gleich drei Feuerwehren alarmiert.

Drei Feuerwehren wegen eingeklemmter Person alarmiert

Gegen 19.42 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren Tieschen, Deutsch Haseldorf und Halbenrain ein. Der Unfall hatte sich im Kreuzungsbereich der Steintalstraße (L235) und der Laasenerstraße (L258) ereignet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, konnte Einsatzleiter HBI Alexander Platzer von der Feuerwehr Tieschen rasch Entwarnung geben: Entgegen der ursprünglichen Alarmmeldung war der Mann nicht eingeklemmt. Unverletzt blieb er allerdings nicht. Laut Feuerwehr Halbenrain wurde der Lenker verletzt und unterkühlt im umgestürzten Fahrzeug vorgefunden. Die Einsatzkräfte kümmerten sich gemeinsam mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt um seine Versorgung und halfen ihm aus dem Tuk-Tuk.

Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung wurde der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins LKH Feldbach gebracht. Neben den drei Feuerwehren standen auch der Rettungsdienst, ein Notarzt, First Responder und die Polizei im Einsatz. Anschließend machten sich die Feuerwehrleute an die Bergung des umgekippten Fahrzeugs. Gemeinsam richteten sie das Tuk-Tuk wieder auf und stellten es gesichert am Straßenrand ab. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Insgesamt waren 44 Feuerwehrmitglieder mit acht Fahrzeugen an der Unfallstelle beschäftigt.