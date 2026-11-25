Bis 2030 könnte der Schuldenberg der Steiermark auf beinahe zwölf Milliarden Euro anwachsen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, rechnet das Land allein für 2027 mit rund 190 Millionen Euro an Zinszahlungen. Drei Jahre später könnten es bereits 331 Millionen Euro sein. Diese Prognosen hatten die Opposition auf den Plan gerufen: Die SPÖ kündigte einen Misstrauensantrag gegen die gesamte FPÖ-ÖVP-Landesregierung an, auch NEOS, Grüne und KPÖ stellten sich dahinter. Nun ist die Entscheidung gefallen. Nach einer Landtagssitzung, die sich am Dienstag, dem 24. November, bis in die späten Abendstunden zog, wurde über das Vertrauen in die Landesregierung abgestimmt. Das Ergebnis: Der Misstrauensantrag scheiterte. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und sein Regierungsteam bleiben im Amt.

Abstimmung kurz nach 23 Uhr: Opposition scheitert

Der politische Schlagabtausch zog sich über viele Stunden. Erst gegen 23 Uhr kam es zur entscheidenden Abstimmung. Zuvor hatte die SPÖ nicht nur den Misstrauensantrag eingebracht, sondern auch eine geheime Abstimmung gefordert. Damit sollten nach Vorstellung der Opposition auch Abgeordnete von FPÖ und ÖVP die Möglichkeit erhalten, unabhängig von ihrer Parteilinie über das Vertrauen in die Landesregierung zu entscheiden. NEOS-Klubobmann Niko Swatek hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen. Dazu kam es allerdings nicht. Die Abstimmung fand nicht geheim statt. SPÖ, NEOS, Grüne und KPÖ stimmten für den Misstrauensantrag, die Abgeordneten der Regierungsparteien trugen ihn nicht mit. Damit verfehlte die Opposition die erforderliche Mehrheit.

©SPÖ Steiermark In der Debatte machte SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher die Landesregierung für die angespannte Finanzlage verantwortlich.

Kunasek verteidigt Sparkurs, SPÖ spricht von Rekordschulden

In der Debatte machte SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher die Landesregierung für die angespannte Finanzlage verantwortlich. Seine Kritik: Während die Schulden weiter steigen, werde gleichzeitig bei Leistungen für die Bevölkerung gespart. Er verwies dabei unter anderem auf Einschnitte im Gesundheits- und Bildungsbereich sowie bei Sportvereinen und Musikschulen. Landeshauptmann Mario Kunasek wies die Vorwürfe zurück und erinnerte daran, dass die FPÖ-ÖVP-Koalition bei ihrem Regierungsantritt bereits einen Schuldenstand von rund 6,4 Milliarden Euro übernommen habe. Die finanziellen Probleme seien daher nicht erst unter der aktuellen Landesregierung entstanden. Zudem verwies der FPÖ-Politiker auf bereits umgesetzte Sparmaßnahmen. So seien 100 Planstellen eingespart worden, weitere 150 sollen folgen. Auch bei politischen Büros und Förderungen sei gekürzt worden. Die Landespolitik habe zudem weitere Nulllohnrunden beschlossen. Für NEOS-Chef Niko Swatek waren die Aussagen von Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) ein wesentliches Argument für die Unterstützung des Misstrauensantrags. Ehrenhöfer hatte zuvor selbst eindringlich vor der finanziellen Entwicklung gewarnt und strukturelle Reformen innerhalb der Landesregierung eingefordert.

© Land Steiermark / Robert Binder Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer sprach von einem wichtigen Schritt zur Konsolidierung des Landeshaushalts.

Schuldenproblem bleibt trotz gescheitertem Antrag

Die Auseinandersetzung über den Landeshaushalt war nicht das einzige Thema der Marathonsitzung. Insgesamt fünf Dringliche Anfragen beschäftigten den Landtag, darunter Fragen zur Kinderbetreuung, zum Baukartell, zur Zukunft des Reha-Zentrums Aflenz und zum Grazer Altstadtschutz. Für Diskussionen sorgte außerdem ein an die Öffentlichkeit gelangter Rohbericht des Landesrechnungshofs über den Gesundheitsfonds Steiermark. Politisch hat die FPÖ-ÖVP-Landesregierung den Misstrauensantrag überstanden. An den finanziellen Herausforderungen ändert das Abstimmungsergebnis allerdings nichts. Nach dem aktuellen mittelfristigen Finanzrahmen könnte die Gesamtverschuldung bis Ende 2027 auf rund 8,86 Milliarden Euro und bis 2030 auf 11,89 Milliarden Euro steigen. Für das Jahr 2029 wird ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von mehr als einer Milliarde Euro erwartet. Dabei handelt es sich weiterhin um Prognosen und nicht um bereits angehäufte Schulden. Wie sich die tatsächliche Verschuldung entwickelt, wird auch davon abhängen, welche Reformen und Einsparungen die Landesregierung in den kommenden Jahren umsetzt.