Fast vier Millionen Euro Forderungen, aber nur drei Gläubiger: Die Kupermann Holding GmbH in Graz ist insolvent. Hintergrund ist ein gescheitertes Bauprojekt in Hart bei Graz. Auch beim Verkauf der Grundstücke drohen nun Verluste.

Ein geplantes Immobilienprojekt in Hart bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) sollte entwickelt werden, doch dazu kam es nicht mehr. Jetzt hat das gescheiterte Vorhaben weitreichende finanzielle Konsequenzen. Über das Vermögen der Grazer Kupermann Holding GmbH wurde am Dienstag, dem 24. November, ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gibt, stehen Forderungen in Höhe von rund 3,99 Millionen Euro im Raum. Besonders auffällig: Von der Insolvenz sind nach derzeitigem Stand lediglich drei Gläubiger betroffen.

Bauprojekt in Hart bei Graz gescheitert

Die Kupermann Holding GmbH mit Sitz in der Grazer Parkstraße war unter anderem im Bereich Unternehmensbeteiligungen und Immobilien tätig. Dazu gehörte auch die Beteiligung an einer Projektgesellschaft, die Grundstücke in Hart bei Graz erworben hatte. Dort sollte ein Immobilienprojekt entwickelt werden. Daraus wurde jedoch nichts. Nach Angaben der Schuldnerin ließ sich das geplante Bauvorhaben letztlich nicht mehr verwirklichen. Die wirtschaftliche Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit fiel damit weg, der operative Betrieb wurde eingestellt. Wie der AKV berichtet, ist die finanzielle Situation auch deshalb schwierig, weil auf den Grundstücken der Projektgesellschaft erhebliche Verbindlichkeiten lasten.

Reicht das Geld aus dem Grundstücksverkauf?

Genau hier liegt eine der entscheidenden Fragen im Insolvenzverfahren. Denn selbst wenn die Liegenschaften verwertet werden, könnte das Geld nicht ausreichen, um die offenen Verpflichtungen zu begleichen. Nach Einschätzung der Schuldnerin ist damit zu rechnen, dass der erwartete Verkaufserlös unter den bestehenden Verbindlichkeiten bleibt. Ob und wie viel Geld letztlich in die Insolvenzmasse fließen kann, ist allerdings noch offen. Als mögliche Vermögenswerte der Holding werden unter anderem eine ausstehende Stammeinlage sowie ihre Beteiligung an der Projektgesellschaft genannt. Insolvenzverwalter ist die Kohlfürst Rechtsanwalts GmbH. Sie muss nun prüfen, welchen wirtschaftlichen Wert diese Positionen tatsächlich haben.

Keine Fortführung geplant

Für die Kupermann Holding GmbH ist jedenfalls keine Weiterführung vorgesehen. Beschäftigte sind von dem aktuellen Konkursverfahren nicht betroffen, da die Gesellschaft laut AKV keine Dienstnehmer hat. Die drei bislang bekannten Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 7. Jänner 2027 anmelden. Für den 21. Jänner ist am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz die Berichts- und Prüfungstagsatzung angesetzt. Bis dahin soll sich auch genauer zeigen, welche Vermögenswerte noch vorhanden sind und mit welchen Rückzahlungen die Gläubiger rechnen können.