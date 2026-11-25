Das Schaffer-Sägewerk im Murtal kann auf eine Zukunft hoffen: Die Gläubiger haben nach der Millioneninsolvenz einen Sanierungsplan angenommen. Doch der Betrieb muss sparen. Von ursprünglich 65 Beschäftigten sind noch 42 geblieben.

Nach Monaten voller Ungewissheit gibt es für ein steirisches Traditionsunternehmen eine entscheidende Entwicklung. Das Schaffer-Sägewerk in Eppenstein, Gemeinde Weißkirchen (Bezirk Murtal), kämpft seit Ende August mit einer Millioneninsolvenz. Nun haben die Gläubiger am Mittwoch, dem 25. November, einem Sanierungsplan zugestimmt. Damit ist ein wichtiger Schritt für den Fortbestand des Betriebs gelungen. Allerdings hat die Sanierung ihren Preis: Ein weiterer Geschäftsbereich muss geschlossen werden, die Zahl der Beschäftigten ist deutlich gesunken. Auch ein erhoffter Investor konnte bislang nicht gefunden werden.

36 Millionen Euro Forderungen: Gläubiger stimmen zu

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurde über die Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH am 31. August ein Sanierungsverfahren eröffnet, hier nachzulesen: Millionen-Pleite: Steirisches Traditions-Sägewerk kämpft ums Überleben. Damals standen Verbindlichkeiten von rund 29,3 Millionen Euro im Raum. Hintergrund waren unter anderem erhebliche Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage sowie die angespannte Situation am Holzmarkt. Mittlerweile zeigt sich das finanzielle Ausmaß genauer. Laut einer aktuellen Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) wurden im Insolvenzverfahren Forderungen in Höhe von rund 36,24 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden rund 35,68 Millionen Euro anerkannt. Der größte Teil entfällt auf die finanzierende Hausbank, auf die Forderungen von rund 30,2 Millionen Euro kommen. Zusätzlich nennt der AKV rund 3,82 Millionen Euro an Fördergeldern, wobei sich diese Beträge teilweise überschneiden. Bei der Sanierungsplantagsatzung am Mittwoch erhielt der vorgelegte Vorschlag schließlich die erforderlichen Mehrheiten.

Der Betrieb läuft weiter, allerdings deutlich kleiner

Für das traditionsreiche Sägewerk ist die Zustimmung eine wichtige Nachricht. Der Betrieb konnte während des Insolvenzverfahrens fortgeführt werden und entwickelte sich laut AKV teilweise sogar besser als im Finanzplan vorgesehen. Dennoch sind weitere Einschnitte erforderlich. Das Unternehmen stellte auf einen Einschichtbetrieb um. Zudem wird der Geschäftsbereich „Verkauf In- und Ausland“ geschlossen. Auch bei der Belegschaft sind die Auswirkungen deutlich sichtbar. Nach Angaben des AKV waren zu Beginn des Verfahrens 65 Menschen im Unternehmen beschäftigt. Nun sind es noch 42. Damit ist die Zahl der Beschäftigten um 23 gesunken. Welche Gründe im Einzelnen zum Ausscheiden der Mitarbeiter geführt haben, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor.

Investor bisher nicht gefunden

Ursprünglich war vorgesehen, die Sanierung teilweise mit Unterstützung eines Investors zu finanzieren. Gespräche mit potenziellen Geldgebern wurden geführt und laufen laut AKV weiterhin. Ein erfolgreicher Abschluss konnte bislang allerdings nicht erzielt werden. Deshalb musste die Finanzierung neu organisiert werden. Die für den Sanierungsplan benötigten Mittel sollen nun aus dem laufenden Geschäft und, soweit erforderlich, durch die Gesellschafterin aufgebracht werden. Auch die Hausbank spielt dabei eine wichtige Rolle. Als Hauptgläubigerin hat sie grundsätzlich signalisiert, unter bestimmten Voraussetzungen einer befristeten Zurückstellung ihrer Forderungen zuzustimmen.

Wie geht es für das Sägewerk jetzt weiter?

Mit dem angenommenen Sanierungsplan sollen die Insolvenzgläubiger insgesamt 20 Prozent ihrer anerkannten Forderungen erhalten. Die Rückzahlung ist in mehreren Schritten vorgesehen. Eine erste Quote von zehn Prozent muss innerhalb von 14 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans bezahlt werden. Weitere fünf Prozent sind binnen zwölf Monaten und die letzten fünf Prozent binnen 24 Monaten nach Annahme des Plans fällig. Damit liegt die vereinbarte Quote unter den ursprünglich angestrebten 30 Prozent. Für die Gläubiger bedeutet das einen erheblichen Forderungsverzicht, für das Unternehmen schafft die Einigung eine Grundlage, um den eingeschlagenen Sanierungskurs fortzusetzen.