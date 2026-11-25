Die Post hat in Hartberg ihr 7.000stes Elektrofahrzeug in Betrieb genommen. Damit ist die Zustellung in der Stadt nun vollständig elektrisch. Bis 2030 will das Unternehmen seine rund 9.500 Zustellfahrzeuge auf E-Antrieb umstellen.

Wer in Hartberg künftig ein Postfahrzeug vorfahren sieht, wird dort keinen klassischen Dieseltransporter mehr antreffen. Zumindest bei der Zustellung setzt die Österreichische Post in der oststeirischen Stadt nun vollständig auf Elektroantrieb. Am Mittwoch, dem 25. November, wurde dort ein besonderer Neuzugang in Betrieb genommen: das österreichweit 7.000ste E-Fahrzeug des Unternehmens. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer vollständig elektrischen Zustellflotte, die bis 2030 Realität werden soll.

Österreichs 7.000stes E-Postauto fährt in Hartberg

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat E-Scudo, der künftig Pakete und andere Sendungen in Hartberg und den umliegenden Gemeinden zustellen wird. Der elektrische Kastenwagen verfügt über eine 75-kWh-Batterie und erreicht laut Hersteller unter standardisierten Testbedingungen eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Mit 6,6 Kubikmetern Ladevolumen bietet er ausreichend Platz für die tägliche Zustelltour. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Klimaanlage, beheizbare Sitze, ein beheizbares Lenkrad sowie eine Rückfahrkamera mit Parksensoren. Dass ausgerechnet Hartberg Standort des 7.000sten E-Fahrzeugs wurde, freut Bürgermeister Marcus Martschitsch. „Hartberg wird nun komplett mit E-Fahrzeugen zugestellt, das ist gelebter Klimaschutz und ein großer Gewinn für die Lebensqualität in unserer Stadt“, erklärt er.

Auch auf dem Land setzt die Post auf Elektro

Während Elektrofahrzeuge zunächst vor allem in größeren Städten zum Einsatz kamen, setzt die Post mittlerweile auch in ländlichen Regionen verstärkt darauf. Allein im vergangenen Jahr kamen österreichweit rund 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge hinzu. Mittlerweile besteht der Großteil der Zustellflotte aus elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Bis 2030 sollen alle rund 9.500 Zustellfahrzeuge elektrisch unterwegs sein. Damit müssen in den kommenden Jahren noch mehrere Tausend Fahrzeuge umgestellt werden. „Unsere E-Fahrzeuge bewähren sich in der Stadt genauso wie auf dem Land“, betont Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG.

660 Zusteller laden ihre Dienstautos zu Hause

Eine besondere Herausforderung bei der Umstellung ist die Stromversorgung. Denn Tausende Fahrzeuge müssen täglich geladen werden, damit sie am nächsten Morgen wieder für die Zustellung bereitstehen. Dafür nutzt die Post mittlerweile rund 4.800 Ladepunkte an etwa 200 Standorten in Österreich. Zusätzlich gibt es eine Lösung, bei der die Zusteller selbst eine wichtige Rolle übernehmen. Rund 660 Mitarbeiter nutzen bereits die Möglichkeit, ihr elektrisches Dienstfahrzeug nach der Arbeit mit nach Hause zu nehmen und dort über Nacht zu laden. Die Post stellt dafür spezielle Ladekabel zur Verfügung, die den Stromverbrauch erfassen. Die Kosten werden anschließend automatisch über die Gehaltsabrechnung rückvergütet. Voraussetzung ist ein Stromtarif mit erneuerbaren Energien aus Österreich.

Solarstrom für die Zustellung

Auch bei der Energieversorgung baut die Post ihre eigenen Kapazitäten aus. An knapp 40 Standorten betreibt das Unternehmen bereits Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 20 Megawatt peak. Nach eigenen Angaben kann die Post damit bilanziell etwa 20 Prozent ihres Strombedarfs selbst abdecken. Zusätzlich wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren österreichischen Energiequellen zugekauft. Derzeit testet das Unternehmen außerdem eine weitere Technologie: Beim sogenannten bidirektionalen Laden können Elektrofahrzeuge nicht nur Strom aufnehmen, sondern diesen bei Bedarf auch wieder ins Stromnetz abgeben. Damit könnten die Batterien künftig zusätzlich als mobile Energiespeicher dienen.