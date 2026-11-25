Der Winter zieht in die Steiermark: Am Donnerstag schneit es verbreitet bis in die Täler, sogar in Graz werden Flocken erwartet. Vor allem im Osten und Südosten kann es kräftig schneien. Regional sind bis zu 15 Zentimeter möglich.

Am Donnerstag soll sich die Steiermark in vielen Regionen in eine Winterlandschaft verwandeln. Und diesmal dürfte es keineswegs nur auf den Bergen weiß werden.

Am Donnerstag soll sich die Steiermark in vielen Regionen in eine Winterlandschaft verwandeln. Und diesmal dürfte es keineswegs nur auf den Bergen weiß werden.

Der Schnee lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am Donnerstag soll sich die Steiermark in vielen Regionen in eine Winterlandschaft verwandeln. Und diesmal dürfte es keineswegs nur auf den Bergen weiß werden. Auch in Graz werden Schneeflocken erwartet, während in Teilen der Ost- und Südoststeiermark sogar kräftiger Schneefall bevorsteht. Die neuesten Prognosen der GeoSphere Austria zeigen nun deutlicher, welche Gebiete besonders viel Schnee abbekommen und wann sich das Wetter wieder beruhigt.

Italientief erreicht Österreich

Wie 5 Minuten bereits berichtete, zieht ein Tiefdruckgebiet aus dem Adriaraum nach Österreich und bringt feuchte Luftmassen mit sich. GeoSphere-Austria-Meteorologe Christian Pehsl hatte im exklusiven Gespräch bereits für Donnerstag regional fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee angekündigt, hier nachzulesen: Schnee sogar in Graz: Bis zu 15 Zentimeter in der Weststeiermark. Nun bestätigt die aktuelle Prognose den Wintereinbruch und zeigt einen deutlichen Schwerpunkt im Süden und Osten des Landes.

Kräftiger Schneefall: Diese Regionen sind besonders betroffen

Bereits in der Nacht auf Donnerstag zieht der Niederschlag von Süden her auf. In den frühen Morgenstunden wird es dann vielerorts winterlich. Vor allem in der Ost- und Südoststeiermark kann es laut GeoSphere Austria zeitweise kräftig schneien. Auch der Großraum Graz sowie die Bezirke Weiz, Deutschlandsberg und Voitsberg dürften Schnee abbekommen. Gerade in tieferen Lagen ist das bemerkenswert, denn dort bleibt eine geschlossene Schneedecke oft nicht lange erhalten. Diesmal könnten die niedrigen Temperaturen jedoch dafür sorgen, dass sich zumindest vorübergehend auch in den Tälern Schnee ansammelt. Die größten Mengen werden weiterhin im Süden und Südosten erwartet. Regional sind nach den bisherigen Berechnungen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Wie viel davon tatsächlich liegen bleibt, hängt allerdings von der Temperatur und der Intensität des Niederschlags ab.

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Ausgerechnet das Ennstal bekommt kaum Schnee

Ein ungewöhnliches Bild könnte sich dagegen im Norden der Steiermark zeigen. Während sich die Landschaft im Süden weiß färbt, dürfte das Ennstal beim angekündigten Wintereinbruch vergleichsweise wenig abbekommen. Laut der aktuellen Prognose fällt dort in den Tallagen stellenweise zunächst Regen statt Schnee. Insgesamt werden nur geringe Niederschlags- und Neuschneemengen erwartet. Damit könnte es in Teilen der West- und Südoststeiermark deutlich winterlicher aussehen als in manchen alpinen Tälern. Der Grund liegt an der Zugbahn des Tiefdruckgebiets. Die feuchte Luft erreicht die Steiermark von Süden her, wodurch die südlichen und östlichen Landesteile diesmal besonders begünstigt sind.

So lange soll es am Donnerstag schneien

Der Schwerpunkt des Schneefalls liegt nach der aktuellen Wetterentwicklung in der Früh und am Vormittag. Dann kann es vielerorts anhaltend und stellenweise kräftig schneien. Der Himmel bleibt dabei überwiegend bedeckt. Auch die Temperaturen passen zum Wintereinbruch: Nach Frühwerten um den Gefrierpunkt steigen sie tagsüber kaum an. Die Höchstwerte liegen lediglich zwischen minus einem und plus zwei Grad. Am Nachmittag dürfte der Schneefall allmählich nachlassen. Zwar können weiterhin einzelne Schneeflocken fallen, dazwischen sind aber auch längere trockene Phasen möglich. Größere Auflockerungen sind für Donnerstag noch nicht in Sicht.

Wie lange bleibt der Schnee?

Wer sich auf einen winterlichen Advent freut, könnte diesmal Glück haben. Denn auch nach dem Schneefall bleibt es in der Steiermark zunächst kalt. Am Freitag halten sich anfangs noch Wolken und Nebelfelder. Im Tagesverlauf dürfte sich jedoch in vielen Regionen zunehmend die Sonne zeigen. Nur in der nördlichen Obersteiermark können dichtere Wolken zurückbleiben. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus vier und minus einem Grad, am Nachmittag zwischen null und drei Grad. Der Samstag bringt frühwinterliche Kälte. Nach Temperaturen zwischen minus sechs und minus zwei Grad in der Früh wird es auch tagsüber kaum wärmer als null Grad. Sonne, Wolken und Hochnebel wechseln einander ab. Die besten Chancen auf Sonnenschein bestehen auf den Bergen der westlichen Obersteiermark. Zum ersten Advent dürfte sich vor allem die nördliche Obersteiermark freundlich und sonnig präsentieren. Im Oberen Murtal, im Mürztal und im südöstlichen Alpenvorland könnten sich Nebel und Hochnebel dagegen länger halten. Die Höchstwerte liegen um null Grad. Die niedrigen Temperaturen könnten dabei helfen, dass der Schnee zumindest in einigen Regionen bis zum ersten Advent liegen bleibt. Besonders dort, wo am Donnerstag größere Mengen fallen, stehen die Chancen auf eine winterliche Landschaft gut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 11:13 Uhr aktualisiert