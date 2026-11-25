Wer in Österreich die größte Begeisterung für Vespas vermutet, denkt vielleicht zuerst an Wien, Graz oder eine bekannte Urlaubsregion. Doch die österreichische Vespa-Hauptstadt liegt ausgerechnet im Bezirk Weiz. Gleisdorf hat sich in einer aktuellen Auswertung an die Spitze gesetzt und dabei sämtliche anderen Städte und Gemeinden hinter sich gelassen. Ende 2025 waren dort 588 Vespas zugelassen. Entscheidend ist allerdings nicht die Gesamtzahl, sondern das Verhältnis zur Bevölkerung. Und genau hier liegt die oststeirische Stadt österreichweit vorne.

Mehr Vespas als anderswo, gemessen an der Einwohnerzahl

Die Zahlen stammen aus der Kfz-Bestandsstatistik von Statistik Austria und wurden anlässlich des 80-jährigen Vespa-Jubiläums ausgewertet. Das Ergebnis: In Gleisdorf kommen auf 100 Einwohner rechnerisch rund 5,1 zugelassene Vespas. Keine andere österreichische Gemeinde erreicht einen höheren Wert. Besonders interessant ist der Vergleich mit Gmunden in Oberösterreich. Dort sind sogar 662 Vespas angemeldet, also mehr als in Gleisdorf. Weil die Stadt allerdings auch mehr Einwohner hat, reicht es bei der Vespa-Dichte mit fünf Prozent nur für Platz zwei. Und die Steiermark ist gleich noch einmal unter den Spitzenreitern vertreten: Leibnitz teilt sich mit Wolfsberg in Kärnten den dritten Platz. In der südsteirischen Stadt sind 580 Vespas zugelassen, in Wolfsberg 1.046. Beide kommen auf einen Anteil von rund 4,2 Prozent gemessen an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Zahlen sagen allerdings nicht aus, dass tatsächlich 5,1 Prozent der Gleisdorfer regelmäßig Vespa fahren. Sie zeigen, wie viele Fahrzeuge der Marke im Verhältnis zur Bevölkerung zugelassen sind.

©Faber GmbH/Florian Bauer Ende 2025 waren dort 588 Vespas zugelassen.

Bürgermeister freut sich über ungewöhnlichen Spitzenplatz

Für Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark ist die Spitzenposition ein erfreuliches Ergebnis. Schließlich gehört die Vespa seit Jahrzehnten für viele Menschen zum Straßenbild. „Dass Gleisdorf österreichweit die höchste Vespa-Dichte aufweist, ist eine charmante Auszeichnung für unsere Stadt. Die Vespa steht für unkomplizierte Mobilität und Lebensfreude – und passt damit hervorragend zu Gleisdorf“, erklärt Stark. Die Begeisterung für die italienischen Roller zeigt sich vor Ort auch abseits der Zulassungszahlen. Mit dem Vespa Club Gleisdorf gibt es eine aktive Gemeinschaft, die sich der Marke und gemeinsamen Ausfahrten widmet.

Überraschend: Bei jungen Vespa-Fans liegen Frauen vorne

Auch österreichweit liefert die Auswertung einige interessante Einblicke. Ende 2025 waren insgesamt 151.066 Vespas zugelassen. Besonders gefragt sind die Modelle GTS 125 und GTS 300. Den größten Anteil unter den nach Alter ausgewerteten Zulassungen machen mit knapp 40 Prozent die 46- bis 57-Jährigen aus. Doch auch bei jüngeren Menschen ist die Vespa beliebt. Auffällig ist dabei die Geschlechterverteilung: Während österreichweit deutlich mehr Vespas auf Männer als auf Frauen zugelassen sind, zeigt sich bei den 17- bis 25-Jährigen ein völlig anderes Bild. In dieser Altersgruppe entfallen rund 78 Prozent der insgesamt 6.471 ausgewerteten Zulassungen auf Frauen. Unter den Landeshauptstädten führt übrigens Klagenfurt das Vespa-Ranking an. Mit 4.235 zugelassenen Rollern erreicht die Kärntner Landeshauptstadt einen Anteil von rund vier Prozent.