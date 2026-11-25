Für Donnerstag wird in der Steiermark Schneefall erwartet. Der VCÖ mahnt zur Vorsicht: Bei rund sechs von zehn Unfällen mit Personenschaden unter winterlichen Fahrverhältnissen war 2025 zu hohes Tempo die Ursache.

Mit dem bevorstehenden Schneefall am Donnerstag, dem 26. November 2026, müssen sich steirische Autofahrer auf erschwerte Straßenverhältnisse einstellen.

Mit dem bevorstehenden Schneefall am Donnerstag, dem 26. November 2026, müssen sich steirische Autofahrer auf erschwerte Straßenverhältnisse einstellen.

Mit dem bevorstehenden Schneefall am Donnerstag, dem 26. November 2026, müssen sich steirische Autofahrer auf erschwerte Straßenverhältnisse einstellen. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) appelliert deshalb an die Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und besonders aufmerksam unterwegs zu sein.

Drei Tote und 134 Verletzte in der Steiermark

Wie eine aktuelle VCÖ-Auswertung auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, kamen im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen unter winterlichen Fahrverhältnissen in der Steiermark drei Menschen ums Leben, weitere 134 wurden verletzt. Österreichweit waren sechs Todesopfer und 911 Verletzte zu beklagen. Mit einem Anteil von 59 Prozent war nicht angepasste Geschwindigkeit die mit Abstand häufigste Unfallursache in der Steiermark. Dahinter folgten Ablenkung und Unachtsamkeit mit 13 Prozent sowie Vorrangverletzungen mit zwölf Prozent.

Besonders hohe Unfallgefahr auf Freilandstraßen

Besondere Vorsicht ist außerhalb des Ortsgebiets geboten. 57 Prozent der steirischen Unfallopfer bei winterlichen Fahrverhältnissen verunglückten auf Freilandstraßen. Bei 70 Prozent der dortigen Unfälle war zu hohes Tempo die Ursache. „Auf Freilandstraßen ist das Unfallrisiko bei winterlichen Fahrverhältnissen besonders hoch. Hier spielt die Geschwindigkeit eine noch größere Rolle“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Sie spricht sich deshalb auch für ein Tempolimit von 80 statt 100 km/h auf Freilandstraßen aus.

Über 200 Meter Anhalteweg bei Tempo 100

Wie gravierend sich Schnee auf das Fahrverhalten auswirkt, verdeutlichen die Berechnungen des VCÖ. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h verlängert sich der Anhalteweg auf Schneefahrbahn von 62 auf 212 Meter.

VCÖ: Anhalteweg verlängert sich bei winterlichen Fahrverhältnissen massiv 30 km /h

Trockene Fahrbahn: 10 Meter

Winterliche Fahrverhältnisse: 23 Meter

Geschwindigkeit nach 10 Metern: 26 km /h 50 km/h

Trockene Fahrbahn: 21 Meter

Winterliche Fahrverhältnisse: 58 Meter

Geschwindigkeit nach 21 Metern: 44 km /h 80 km/h

Trockene Fahrbahn: 43 Meter

Winterliche Fahrverhältnisse: 139 Meter Geschwindigkeit nach 43 Metern: 70 km /h 100 km/h

Trockene Fahrbahn: 62 Meter

Winterliche Fahrverhältnisse: 212 Meter Geschwindigkeit nach 62 Metern: 88 km /h 130 km/h

Trockene Fahrbahn: 98 Meter

Winterliche Fahrverhältnisse: 351 Meter Geschwindigkeit nach 98 Meter: 115 km /h Quelle: VCÖ 2026

Schneefahrbahn: Das sollten Autofahrer beachten

Als Faustregel empfiehlt der VCÖ, die Geschwindigkeit bei Schneefahrbahn um die Hälfte zu reduzieren. Zudem sollte ein deutlich größerer Sicherheitsabstand eingehalten und jegliche Ablenkung vermieden werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte das Auto stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auch Radfahrer sollten bei winterlichen Verhältnissen langsamer unterwegs sein, frühzeitig bremsen und auf eine funktionierende Beleuchtung achten. Generell gilt bei Schnee und schwierigen Straßenverhältnissen: vorausschauend fahren und besonders viel Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen.