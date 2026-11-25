Pünktlich zum Start der Wintersaison wurden die besten Hotels direkt an der Skipiste ausgezeichnet. Auch die Steiermark darf sich über drei Preisträger freuen - alle befinden sich in der Region Schladming-Rohrmoos.

Bereits zum siebten Mal hat das Urlaubsportal „pistenhotels.info“ die besten Pistenhotels im Alpenraum gekürt. Für den Award 2027 wurden mehr als 900 Hotels hinsichtlich ihrer Ausstattung, Serviceleistungen und Gästezufriedenheit untersucht. Insgesamt erhielten 50 Betriebe eine Auszeichnung, davon 43 aus Österreich.

Hotel Schütterhof ist steirischer Landessieger

Innerhalb der Steiermark konnte sich das Hotel Schütterhof in Schladming-Rohrmoos durchsetzen. Das familiengeführte Vier-Sterne-Hotel punktet mit einem direkten Zugang zur Schladminger 4-Berge-Skischaukel sowie einem rund 2.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Zu den Besonderheiten zählen ein 25 Meter langer Infinitypool mit Blick auf den Dachstein, eine zweistöckige Panoramasauna sowie ein eigener Wellnessbereich für Familien.

Diese drei steirischen Hotels wurden ausgezeichnet Hotel Schütterhof, Schladming-Rohrmoos (Landessieger)

Hotel Waldfrieden, Schladming-Rohrmoos

Apart & Suiten Hotel Weiden, Schladming-Rohrmoos



Österreich dominiert das Ranking

Den Gesamtsieg sicherte sich das Hotel Alpenrose Zauchensee in Salzburg. Mit insgesamt 23 ausgezeichneten Betrieben stellt Salzburg auch die meisten Preisträger. Neben den 43 österreichischen Hotels schafften es fünf Betriebe aus Südtirol und zwei aus der Schweiz unter die Top 50. Bei der Bewertung spielten neben der direkten Pistenlage und dem Hotelangebot insbesondere die Gästebewertungen auf verschiedenen Online-Plattformen eine entscheidende Rolle. Das vollständige Ranking findet du hier.