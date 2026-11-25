Der Verdacht auf NS-Wiederbetätigung hat nun auch politische Folgen: Jener steirische Polizist, der bereits vorläufig vom Dienst suspendiert wurde, legt sein Gemeinderatsmandat zurück.

Ein steirischer Polizist steht unter Verdacht der NS-Wiederbetätigung. Nun hat der bereits vom Dienst suspendierte Beamte auch sein Gemeinderatsmandat niedergelegt.

Ein steirischer Polizist steht unter Verdacht der NS-Wiederbetätigung. Nun hat der bereits vom Dienst suspendierte Beamte auch sein Gemeinderatsmandat niedergelegt.

Nachdem der Fall am vergangenen Sonntag, dem 22. November 2026, öffentlich bekannt geworden war, gibt es nun eine neue Entwicklung. Wie die „Kronen Zeitung“ am Mittwoch berichtet, hat der vorläufig vom Polizeidienst suspendierte Steirer auch sein Gemeinderatsmandat niedergelegt. Seitens der ÖVP wird betont, dass der Mann zwar über ihre Liste in den Gemeinderat eingezog, selbst aber kein Parteimitglied sei. Der Steirer ist hauptberuflich als Polizist tätig und engagierte sich bislang auch in der Kommunalpolitik, wo er über die Liste der ÖVP ein Gemeinderatsmandat innehatte.

Ex-Freundin brachte Ermittlungen ins Rollen

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Hinweis der ehemaligen Lebensgefährtin des Polizisten. Sie soll nach einem Streit angegeben haben, dass der Mann nationalsozialistische Gegenstände sammle. Bei einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse entdeckten Ermittler daraufhin einschlägige Bücher, Fotografien und Briefe.

Rückkehr in die Politik nicht ausgeschlossen

Mit der Niederlegung seines Mandats wolle der Steirer laut einer Stellungnahme der ÖVP verhindern, dass die Diskussion um seine Person die Arbeit des Gemeinderates beeinträchtigt. Ein endgültiger Abschied aus der Kommunalpolitik muss es allerdings nicht sein: Sollten sich die Vorwürfe als unbegründet herausstellen und die Ermittlungen eingestellt werden, möchte der Mann seine Tätigkeit im Gemeinderat wieder aufnehmen, heißt es. Bis zur Klärung der Vorwürfe gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.