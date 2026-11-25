Die Steiermark zieht immer mehr Urlauber an: Sowohl die Sommersaison als auch das gesamte Tourismusjahr 2026 verzeichnen neue Höchststände bei den Gästeankünften und Nächtigungen.

Die steirischen Tourismusbetriebe können auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wie das Land Steiermark am Mittwoch, dem 25. November 2026, bekannt gab, konnten die bisherigen Rekordwerte aus dem Vorjahr erneut übertroffen werden. Insgesamt wurden rund 133.000 zusätzliche Gästeankünfte und 293.000 zusätzliche Nächtigungen verzeichnet.

Erfolgreichste Sommersaison aller Zeiten

Mit mehr als 2,8 Millionen Gästeankünften und über 8,2 Millionen Nächtigungen geht der Sommer 2026 als bisher erfolgreichste Sommersaison in die steirische Tourismusgeschichte ein. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ankünfte um 3,2 Prozent, die Nächtigungen um 2,1 Prozent. Auch die Bilanz des gesamten Tourismusjahres kann sich sehen lassen: Rund 4,7 Millionen Ankünfte (plus drei Prozent) und 14,3 Millionen Nächtigungen (plus zwei Prozent) bedeuten neue Rekordwerte.

Immer mehr internationale Gäste kommen in die Steiermark

Das Grüne Herz Österreichs erfreut sich auch bei ausländischen Urlaubern wachsender Beliebtheit. Besonders groß war die Nachfrage bei Gästen aus Tschechien, der Slowakei und Italien sowie aus Berlin.

©STG/ Jaden Gynes Landeshauptmann Mario Kunasek (r.) und Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag freuen sich über eine tolle Sommersaison.

Kunasek freut sich über Rekordzahlen

Landeshauptmann Mario Kunasek führt den Erfolg unter anderem auf die Gastfreundschaft, die ausgezeichnete Kulinarik, das faire Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielfältige Natur der Steiermark zurück. „Diese Rekorde sind kein Zufall, sondern das Ergebnis großartiger Arbeit unserer Tourismusbetriebe und ihrer Mitarbeiter“, betont Kunasek und bedankt sich bei allen, die zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben. „Die Steiermark ist und bleibt ein Urlaubsland mit Herz.“