Ein Überholmanöver endete am Mittwoch in Pölfing-Brunn mit einem Frontalcrash zwischen einem Kleintransporter und einem Streifenwagen. Drei Menschen wurden verletzt. Die Polizei sucht nun nach einem Traktorlenker.

Gegen 13.05 Uhr am Mittwoch, dem 25. November 2026, war eine Polizeistreife aus Wies auf der L605 von Pölfing-Brunn in Richtung Gasselsdorf (Bezirk Deutschlandsberg) unterwegs. Die Beamten sollten eine festgenommene Frau zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe ins Polizeianhaltezentrum nach Graz bringen. Gleichzeitig näherte sich aus der Gegenrichtung ein 65-jähriger Kleintransporter-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

Überholmanöver endet mit Frontalcrash

Auf einem beinahe geraden Straßenabschnitt setzte der 65-Jährige zum Überholen eines Traktors samt Anhänger an. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache das entgegenkommende Polizeiauto übersehen haben. Der 47-jährige Polizist am Steuer des Streifenwagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, dürfte jedoch noch erheblich abgebremst haben.

Drei Personen im Krankenhaus

Alle drei Insassen des Polizeifahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten selbstständig aus dem Streifenwagen aussteigen und wurden zur weiteren Versorgung ins LKH Südweststeiermark nach Deutschlandsberg gebracht. Der 65-jährige Unfallgegner blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Alkotests bei beiden Lenkern fielen negativ aus.

Polizei sucht nach Traktorlenker

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun nach dem Lenker des überholten Traktors. Dieser war in Richtung Pölfing-Brunn unterwegs und hatte die Unfallstelle bereits vor der polizeilichen Unfallaufnahme verlassen. Der Traktorfahrer sowie weitere mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eibiswald unter der Telefonnummer 059133/6102 zu melden.