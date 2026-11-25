Lange Abende, volle Geschäfte und Arbeit an Feiertagen: Für Beschäftigte im Handel beginnt die stressigste Zeit des Jahres. Die AK Steiermark erklärt, wann ihnen zusätzliche Bezahlung oder Freizeit zusteht.

Lange Abende, volle Geschäfte und Arbeit an Feiertagen: Für Beschäftigte im Handel beginnt die stressigste Zeit des Jahres. Die AK Steiermark erklärt, wann ihnen zusätzliche Bezahlung oder Freizeit zusteht.

Lange Abende, volle Geschäfte und Arbeit an Feiertagen: Für Beschäftigte im Handel beginnt die stressigste Zeit des Jahres. Die AK Steiermark erklärt, wann ihnen zusätzliche Bezahlung oder Freizeit zusteht.

Während viele Menschen in der Adventzeit auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, bedeutet die Vorweihnachtszeit für Beschäftigte im Handel oftmals Mehrarbeit. Doch wer länger im Geschäft stehen muss oder an Feiertagen arbeitet, hat besondere Ansprüche. Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark hat die wichtigsten Regelungen zusammengefasst.

Wer abends länger arbeitet, hat Anspruch auf Zuschläge

Als erweiterte Öffnungszeiten gelten im Handel von Montag bis Freitag die Zeit zwischen 18.30 und 21 Uhr sowie samstags zwischen 13 und 18 Uhr. Wer während dieser Zeiten arbeitet, hat Anspruch auf eine zusätzliche Zeitgutschrift. „Wer in diesen Zeiten arbeitet, hat zusätzlich Anspruch auf eine Zeitgutschrift, wobei diese grundsätzlich in Freizeit zu verbrauchen ist“, erklärt AK-Rechtsreferent Stefan Jäger. Durch Betriebs- oder Einzelvereinbarungen können auch günstigere Regelungen getroffen werden. Wichtig: Diese Ansprüche gelten auch für Lehrlinge und jugendliche Beschäftigte.

Müssen Mitarbeiter an allen vier Adventsamstagen arbeiten?

Normalerweise soll im Handel jeder zweite Samstag arbeitsfrei sein. Während der Vorweihnachtszeit gilt diese Regelung allerdings nicht. Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter daher an allen vier Einkaufssamstagen vor Weihnachten einsetzen. Wie hoch die zusätzliche Entlohnung dafür ausfällt, hängt laut Arbeiterkammer davon ab, wie die Samstagsarbeit während des restlichen Jahres geregelt war.

Arbeiten am 8. Dezember: Das steht Beschäftigten zu

Gerade der 8. Dezember wirft immer wieder Fragen auf. Wenn am Feiertag

gearbeitet wird, gibt es neben der zusätzlichen Bezahlung laut AK auch Ersatzfreizeit: Für

Arbeit bis zu vier Stunden gibt es vier Stunden Zeitausgleich, bei Arbeit über vier

Stunden gibt es acht Stunden Zeitausgleich. Fällt der 8. Dezember auf einen

Samstag, zählt er nicht als Einkaufssamstag, sondern es gilt die Feiertagsregelung.

Sonderregelungen an Weihnachten und Silvester

Auch für den 24. und 31. Dezember gibt es besondere Bestimmungen. Laut AK muss am Heiligen Abend um 13 Uhr und zu Silvester um 17 Uhr Arbeitsschluss sein. Wer darüber hinaus arbeiten muss, hat Anspruch auf einen entsprechenden Zuschlag.

Auch im Weihnachtsgeschäft gibt es klare Grenzen

Trotz des erhöhten Arbeitsaufkommens dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nicht unbegrenzt einsetzen. Die Arbeiterkammer erinnert daran, dass die geltenden Höchstarbeitszeiten auch während des Weihnachtsgeschäfts eingehalten werden müssen. Sind diese bereits erreicht, darf keine weitere Arbeit angeordnet werden. Welche Grenzen konkret gelten, ergibt sich aus dem Gesetz, dem jeweiligen Kollektivvertrag oder der Betriebsvereinbarung.