Ein schwerer Motocrossunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz. Ein 15-Jähriger prallte gegen einen Holzstapel und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Jugendliche war mit einem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Motocross-Motorrad unterwegs.

Der Jugendliche war mit einem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Motocross-Motorrad unterwegs.

Gegen 16 Uhr am Mittwoch, dem 25. November 2026, wurden Polizisten zu einem Unfall nach Gschmaier gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen schwer verletzten 15-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie dessen gleichaltrigen Freund, der den Unfall mitangesehen hatte.

Gasgriff dürfte in Vollgasstellung hängen geblieben sein

Der Jugendliche war mit einem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Motocross-Motorrad unterwegs. Laut eigenen Angaben dürfte der Gasgriff während der Fahrt in der Vollgasstellung hängen geblieben sein. Daraufhin prallte der 15-Jährige mit dem Motorrad gegen einen Holzstapel.

Schwer verletzt in Grazer Kinderklinik gebracht

Der Jugendliche klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Brustbereich und an den Beinen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 15-Jährige mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.