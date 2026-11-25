Jährlich landen rund 28.000 Kinder in der Steiermark nach Unfällen im Krankenhaus. Mit dem BÄRENBURG-Volksschulprojekt lernen Kinder spielerisch, Gefahren im Alltag zu erkennen und Unfälle zu vermeiden.

Jährlich müssen in der Steiermark rund 28.000 Kinder im Alter von null bis 14 Jahren nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden.

Jährlich müssen in der Steiermark rund 28.000 Kinder im Alter von null bis 14 Jahren nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden.

Jährlich müssen in der Steiermark rund 28.000 Kinder im Alter von null bis 14 Jahren nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden. Etwa 7.500 davon sind im Volksschulalter. Nach Infektionskrankheiten zählen Unfälle und ihre Folgen zu den häufigsten Gründen für eine ärztliche Behandlung von Kindern. Umso wichtiger ist es, bereits früh mit der Unfallprävention zu beginnen.

Spielerisch lernen, Gefahren zu erkennen

Genau hier setzt das BÄRENBURG-Volksschulprojekt des Vereins „GROSSE SCHÜTZEN KLEINE“ an. Im Kindersicherheitshaus beim LKH Graz, in der miniBÄRENBURG in Leoben sowie bei Workshops direkt an steirischen Volksschulen lernen Kinder, wie sie mit einfachen Maßnahmen ihr Verletzungsrisiko senken können. In zwei Unterrichtseinheiten werden unterschiedliche Gefahrenquellen im Haushalt, im Straßenverkehr sowie beim Sport und in der Freizeit behandelt. Mit Experimenten wie dem Eierhelm-Test oder einem Geräusche-Quiz rund um Gefahren in der Küche wird den Kindern das Thema auf spielerische Weise nähergebracht.

Über 28.000 Kinder haben bereits teilgenommen

Seit dem Projektstart im Jahr 2011 konnten laut dem Verein bereits mehr als 28.000 Kinder kostenlos an den Führungen und Workshops teilnehmen. Ursprünglich auf Graz ausgerichtet, wurde das Projekt 2024 auf die gesamte Steiermark ausgeweitet. Ermöglicht wird das kostenlose Angebot durch die Unterstützung des Landes Steiermark, der Stadt Graz, der Grazer Wechselseitigen Versicherung und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark.

Kinder werden zu kleinen Sicherheitsexperten

Dass die Workshops auch zu Hause Wirkung zeigen, verdeutlichen die Rückmeldungen der Eltern. „Mein Kind hat gleich eine Mängelliste und eine Sicherheits-Checkliste für unser gesamtes Haus erstellt“, berichtet etwa ein Elternteil. Über Rätsel, Spiele und Videos im Online-Klassenzimmer des Vereins können die Kinder ihr neu erworbenes Wissen gemeinsam mit ihren Eltern weiter vertiefen.

Steirische Volksschulen können sich bereits anmelden

Auch 2027 soll das BÄRENBURG-Volksschulprojekt fortgesetzt werden. Interessierte Volksschulklassen der ersten und zweiten Schulstufe können sich bereits jetzt voranmelden. Anmeldungen sind per E-Mail an baerenburg@uniklinikum.kages.at oder telefonisch unter 0316/385 13764 möglich.