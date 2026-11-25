Wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen und Brandrisiken durch Batterien reduzieren: An der Montanuniversität Leoben forschen junge Wissenschaftler im Rahmen der neuen Doctoral School an nachhaltigen Recyclinglösungen.

Seit Oktober 2026 ist die neue Doctoral School der Montanuniversität Leoben in Betrieb. Mit dieser Einrichtung soll der wissenschaftliche Nachwuchs gezielt gefördert und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Forschungsbereichen gestärkt werden. Im Bereich Recycling konnten bereits drei Doktoratsstellen erfolgreich besetzt werden.

Wertvolle Rohstoffe sollen nicht verloren gehen

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten steht die Frage, wie Batterien und andere Energiespeichersysteme nach ihrer Nutzungsdauer möglichst sicher, nachhaltig und wirtschaftlich recycelt werden können. Dazu arbeiten die Lehrstühle für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft sowie für Nichteisenmetallurgie unter der wissenschaftlichen Leitung von Roland Pomberger und Eva Gerold zusammen. Eines der Forschungsprojekte beschäftigt sich damit, wie Batterien bereits bei ihrer Herstellung so gestaltet werden können, dass sich die enthaltenen Rohstoffe später leichter zurückgewinnen lassen.

Mit künstlicher Intelligenz gegen Batteriebrände

Ein weiteres Projekt widmet sich einem erheblichen Sicherheitsrisiko in der Abfallwirtschaft: Beschädigte oder falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien können bei der Müllsammlung, Sortierung und Abfallbehandlung Brände verursachen. Mithilfe herkömmlicher sowie KI-gestützter Erkennungs- und Sortierverfahren sollen Batterien im Abfall künftig frühzeitig erkannt und einer sicheren Behandlung zugeführt werden können. Dadurch sollen Brandrisiken reduziert werden.

Neue Recyclingverfahren für Europa

Das dritte Forschungsprojekt konzentriert sich auf die Entwicklung eines europäischen Recyclingkonzepts für bestimmte Lithium-Batterietypen. Neben der gezielten Rückgewinnung von Lithium wird untersucht, wie weitere enthaltene Materialien wiederverwertet werden können und wie wirtschaftlich solche Verfahren sind.

Forschungsergebnisse sollen in die Praxis einfließen

Durch gemeinsame Seminare, fachübergreifende Workshops und den Austausch mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie sollen die Forschungsergebnisse möglichst rasch ihren Weg in die Praxis finden. Mit der neuen Doctoral School baut die Montanuniversität Leoben ihre Kompetenzen im Bereich Recycling und nachhaltige Rohstoffversorgung weiter aus. Gleichzeitig sollen die Forschungsprojekte einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Abfallwirtschaft und zur nachhaltigen Gestaltung der Energiewende leisten.