Die Steiermark präsentiert sich am Donnerstag von ihrer winterlichen Seite. Vielerorts ist mit Schneefall zu rechnen, besonders im Osten und Südosten des Bundeslandes kann es auch kräftiger schneien.

Wer am Donnerstag, dem 26. November 2026, in der Steiermark unterwegs ist, muss sich auf winterliche Verhältnisse einstellen.

Wer am Donnerstag, dem 26. November 2026, in der Steiermark unterwegs ist, muss sich auf winterliche Verhältnisse einstellen.

Wer am Donnerstag, dem 26. November 2026, in der Steiermark unterwegs ist, muss sich auf winterliche Verhältnisse einstellen. Dichte Wolken bestimmen das Wettergeschehen, dazu schneit es in weiten Teilen des Bundeslandes bis in die Vormittagsstunden hinein.

Hier schneit es besonders kräftig

Vor allem in der Ost- und Südoststeiermark sind zeitweise intensivere Schneefälle zu erwarten. Vereinzelt kann der Niederschlag in tieferen Lagen auch als Regen fallen. Im Ennstal dürfte es hingegen insgesamt nur wenig Niederschlag und damit auch kaum Neuschnee geben.

Temperaturen kommen kaum über den Gefrierpunkt

Im Laufe des Nachmittags lassen die Schneefälle allmählich nach, zwischendurch bleibt es auch trocken. Die Sonne dürfte sich allerdings kaum blicken lassen. Dazu bleibt es den ganzen Tag über kalt: Nach morgendlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt erreichen die Tageshöchstwerte lediglich minus ein bis plus zwei Grad.