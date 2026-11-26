Der Winter ist in der Steiermark angekommen: Sogar in Graz ist angezuckert. Meteorologen rechnen regional mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee. Die GKB warnt bereits vor möglichen Einschränkungen im Bahn- und Busverkehr.

Der angekündigte Wintereinbruch ist da. Am heutigen Donnerstag hat es in der Steiermark bis in tiefe Lagen geschneit, auch Graz ist betroffen. Während in der Nacht die ersten Flocken gefallen sind, könnte sich der Schneefall im Laufe des Vormittags noch verstärken. In manchen Regionen rechnen die Wetterexperten mit zehn bis 15 Zentimetern Neuschnee. Besonders betroffen sind unter anderem das Mur- und Mürztal sowie der Großraum Graz. Die winterlichen Verhältnisse könnten nun auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr haben: Die Graz-Köflacher Bahn (GKB) hat bereits eine Warnung für ihre Fahrgäste veröffentlicht.

Schnee in Graz: Bis zu 15 Zentimeter möglich

Wie 5 Minuten bereits berichtete, sorgt ein kräftiges Italientief für den ersten größeren Wintereinbruch der Saison, hier nachzulesen: Schnee sogar in Graz: Bis zu 15 Zentimeter in der Weststeiermark. Das Tief mit dem Namen „Xela“ liegt am Donnerstag über Norditalien und bringt feuchte Luftmassen nach Österreich. Gleichzeitig strömt aus dem Norden kalte Luft ein. Die Auswirkungen zeigen sich jetzt auch in der Steiermark. Laut dem aktuellen Warnlagebericht der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) von 4.15 Uhr sind in einem breiten Streifen, der sich über das Mur- und Mürztal sowie Graz erstreckt, verbreitet zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch die West- und Südoststeiermark müssen sich auf winterliche Verhältnisse einstellen. Bereits im Vorfeld hatte GeoSphere-Meteorologe Christian Pehsl im Gespräch mit 5 Minuten besonders für die Bezirke Voitsberg und Deutschlandsberg größere Schneemengen prognostiziert. Wie viel Schnee tatsächlich liegen bleibt, hängt von den örtlichen Temperaturen und der Intensität des Niederschlags ab. Gerade in tieferen Lagen kann der Schnee zunächst noch feucht ausfallen.

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GKB warnt vor möglichen Ausfällen und Verspätungen

Die angekündigten Schneemengen könnten vor allem am Donnerstagvormittag zu Problemen führen. Besonders im Südwesten der Steiermark müssen sich Fahrgäste auf mögliche Einschränkungen einstellen. Die Graz-Köflacher Bahn hat deshalb bereits eine entsprechende Information veröffentlicht. Wegen der vorhergesagten Schneefälle könne es am 26. November in den Früh- und Vormittagsstunden zu Beeinträchtigungen im Bahn- und Busverkehr kommen. Betroffen sein könnten demnach sowohl Bahn- als auch Busverbindungen der GKB. Das Unternehmen empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über die Fahrgastinformationssysteme über mögliche Ausfälle, Fahrplanabweichungen oder andere Einschränkungen zu informieren. Konkrete schneebedingte Zugausfälle wurden in dieser vorsorglichen Warnung noch nicht genannt.

Auch auf den Straßen könnte es gefährlich werden

Nicht nur Bahn- und Busfahrgäste müssen am Donnerstag mit winterlichen Bedingungen rechnen. Auf den Straßen könnte vor allem der nasse, schwere Schnee zum Problem werden. Ö3-Moderator und Meteorologe Sigi Fink weist darauf hin, dass der Schnee in den Niederungen und im Hügelland diesmal besonders feucht ausfällt. Dadurch könne es auf den Straßen rutschig werden. Seine Empfehlung: Geschwindigkeit reduzieren und deutlich mehr Abstand halten. Auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mahnt zur Vorsicht. Gerade auf schneeglatten Straßen verlängert sich der Anhalteweg erheblich, 5 Minuten hat berichtet: Schnee im Anmarsch auf Österreich: ASFINAG bereitet sich auf Großeinsatz vor. Wer am Donnerstag unterwegs ist, sollte deshalb zusätzliche Fahrzeit einplanen. Besondere Aufmerksamkeit ist dort nötig, wo der Schneefall innerhalb kurzer Zeit kräftiger ausfällt oder die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen.

Wann hört es in der Steiermark wieder auf zu schneien?

Die gute Nachricht: Der kräftigste Schneefall dürfte in der Steiermark nicht den ganzen Tag anhalten. Laut der aktuellen UWZ-Prognose verlagert sich der Schwerpunkt im Laufe des Vormittags zunehmend in Richtung Norden und Osten. Während die Schneefälle im Süden allmählich schwächer werden, dürfte es in anderen Teilen Österreichs noch bis zum Abend kräftig schneien. Am Freitag beruhigt sich das Wetter schließlich. In der Steiermark halten sich zwar zunächst noch viele Wolken und Nebelfelder, vielerorts bleibt es aber weitgehend trocken. Stellenweise kann sich auch die Sonne zeigen. Für das erste Adventwochenende bleibt es winterlich kalt. Am Samstag sind regional weitere Schneeflocken möglich, während sich am Sonntag vor allem in der Ost- und Südoststeiermark Nebel oder Hochnebel halten kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 06:46 Uhr aktualisiert