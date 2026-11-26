Mitten in der Nacht steht in Bad Mitterndorf eine Maschinenhalle samt Traktor in Vollbrand. Das Feuer beschädigt auch zwei benachbarte Wohnhäuser. 68 Feuerwehrleute rücken aus. Verletzt wird niemand, die Ursache ist bisher unklar.

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. November, geriet eine Maschinenhalle in Bad Mitterndorf in Brand. Als die Polizei eintraf, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Auch ein darin abgestellter Traktor brannte. Doch damit nicht genug: Das Feuer beschädigte auch zwei benachbarte Wohnhäuser.

Flammen beschädigen auch zwei Wohnhäuser

Gegen 0.25 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, standen sowohl die Maschinenhalle als auch ein darin abgestellter Traktor eines 61-Jährigen bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurden auch Gebäude in unmittelbarer Nähe beschädigt. Bei einem angrenzenden Einfamilienhaus wurde die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. An einem weiteren Nachbarhaus entstanden Schäden am Wintergarten sowie an einer Hecke. Trotz der Ausbreitung der Schäden auf die Nachbargrundstücke gab es eine wichtige Entwarnung: Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.

68 Feuerwehrleute im Einsatz

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, rückten gleich vier Feuerwehren aus der Region an. Die Feuerwehren Bad Mitterndorf, Neuhofen, Krungl und Zauchen standen mit insgesamt 68 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Löscheinsatz. Wie groß der Schaden an der Maschinenhalle, dem Traktor und den angrenzenden Wohnhäusern tatsächlich ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Ein Brandermittler aus dem Bezirk Liezen übernimmt nun die weiteren Untersuchungen.