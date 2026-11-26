Auf der B76 bei Stainz kommt ein 66-Jähriger von der Fahrbahn ab. Nach dem Aufprall gegen eine Leitschiene schleudert sein Auto in den Gegenverkehr. Zwei Autos landen im Graben, drei Menschen werden verletzt.

Ein 66-jähriger Autofahrer kam am Mittwochabend, auf der B76 bei Stainz /Bezirk Deutschlandsberg) zunächst von der Straße ab und prallte gegen eine Leitschiene. Doch dabei blieb es nicht: Sein Wagen wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ihm ein anderes Auto entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und landeten schließlich im Straßengraben.

Auto schleudert nach Aufprall in Gegenverkehr

Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr im Bereich des Johngrabens bei Rassach. Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg war mit seinem Pkw auf der B76 in Richtung Stainz unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen prallte gegen die Leitschiene und wurde anschließend auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Genau zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein 26-jähriger Autofahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg stammt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision kamen schließlich beide Pkw von der Straße ab und blieben im Straßengraben stehen.

Drei Menschen müssen ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie der 28-jährige Beifahrer des jüngeren Lenkers verletzt. Alle drei mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei beiden Lenkern wurde eine Alkotest durchgeführt, der bei beiden negativ ausfiel.