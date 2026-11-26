Verkehrschaos am Donnerstagmorgen in Graz: Auf der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße drohen bis zu 40 Minuten Zeitverlust. Auch auf der A2 bei Laßnitzhöhe staut es sich nach einem Unfall, auf der A9 gibt es auch Probleme.

Der angekündigte Wintereinbruch ist in der Steiermark angekommen und auf den Straßen zeigt sich am Donnerstagmorgen eine angespannte Verkehrslage. Schon am Mittwoch hatte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) eindringlich vor den Gefahren auf Schneefahrbahnen gewarnt. Nun müssen Autofahrer in Graz auf zahlreichen Straßen viel Geduld aufbringen. Besonders im Bereich der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße werden Verzögerungen von bis zu 40 Minuten gemeldet. Auch auf der Südautobahn (A2) geht nach mehreren Unfällen streckenweise kaum etwas weiter.

Bis zu 40 Minuten Zeitverlust in Graz

Vor allem im Grazer Osten geht am Donnerstagvormittag nur wenig weiter. Auf der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße müssen Autofahrer laut den Verkehrsmeldungen mit Verzögerungen von bis zu 40 Minuten rechnen. Auch in der Plüddemanngasse staut sich der Verkehr. Doch damit nicht genug: Auf der Sankt-Peter-Hauptstraße, der Elisabethstraße sowie am Bahnhofgürtel kommt es ebenfalls zu Staus aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens. Hier werden Zeitverluste von rund 15 Minuten gemeldet. Besonders für Pendler, die aus den östlichen Grazer Bezirken in Richtung Innenstadt unterwegs sind, kann sich die Fahrt dadurch erheblich verlängern.

A2 bei Laßnitzhöhe: Kilometerlange Staus nach Unfällen

Auch auf der Südautobahn ist die Lage angespannt. Im Bereich zwischen Laßnitzhöhe und Gleisdorf West wurde in Fahrtrichtung Wien ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Fahrstreifen war dadurch blockiert. Auf der A2 bildeten sich daraufhin längere Staus. In den vorliegenden Verkehrsmeldungen des ÖAMTC ist zwischen dem Knoten Graz Ost und Gleisdorf West von rund 5,7 Kilometern Stau in Richtung Wien die Rede, 5 Minuten hat bereits berichtet: A2 bei Gleisdorf: Nach Unfall staut es sich weiter Richtung Graz. Für diesen Bereich wurden zeitweise Verzögerungen von rund 25 Minuten angegeben. Auch in der Gegenrichtung mussten Verkehrsteilnehmer Geduld aufbringen. Zwischen Gleisdorf Süd und Laßnitzhöhe wurden bis zu 9,4 Kilometer Stau gemeldet. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist derzeit nicht gesichert. Doch damit nicht genug. Nach Informationen des ÖAMTC gibt es auch auf weiteren Abschnitten der A2 erhebliche Probleme. Bei Griffen in Kärnten waren beide Fahrtrichtungen betroffen. In Richtung Klagenfurt mussten Autofahrer an einem liegen gebliebenen Schwerfahrzeug vorbeifahren. In der Gegenrichtung, nach Graz, führte ein Lkw-Unfall zu einem längeren Stau. Auch bei Schäffern in der Steiermark sorgte ein hängen gebliebener Lkw für Verkehrsbehinderungen.

Lkw-Unfall auf A9 und Probleme auf Bergstraßen

Weitere Schwierigkeiten gibt es auf der Pyhrnautobahn (A9). Zwischen Kalwang und Mautern ereignete sich ein Unfall mit einem Lastwagen. In Richtung Süden wurde dadurch ein Fahrstreifen blockiert. Auch abseits der Autobahnen erschweren liegen gebliebene Lastwagen die Fahrt. Entsprechende Behinderungen wurden auf mehreren steirischen Straßen gemeldet, darunter auf der B78 zwischen Reichenfels und dem Obdacher Sattel, auf der B115 am Präbichl, auf der B77 am Gaberl, auf der B72 bei Rossegg und auf der B70 im Bereich des Packsattels. Gerade auf höher gelegenen Straßen ist angesichts des Wintereinbruchs besondere Vorsicht geboten.

Wintereinbruch erschwert die Verkehrslage

Die erheblichen Staus fallen mit dem Wintereinbruch in der Steiermark zusammen. Seit der Nacht auf Donnerstag bringt ein Italientief Schnee bis in tiefere Lagen. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, Fahrten an die winterlichen Straßenverhältnisse anzupassen und deutlich längere Fahrzeiten einzuplanen. Autofahrer sollten die Verkehrsmeldungen vor Fahrtantritt überprüfen. Die angegebenen Staukilometer und Zeitverluste sind Momentaufnahmen vom Donnerstagvormittag und können sich jederzeit verändern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 09:07 Uhr aktualisiert