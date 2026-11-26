In der Steiermark sind am Donnerstagvormittag einige Netzstationen von Störungen betroffen. Weitere 15 sind planmäßig abgeschaltet. Besonders in St. Peter am Kammersberg gibt es Probleme.

Während Feuerwehren Fahrzeuge bergen und Schneeräumdienste im Dauereinsatz stehen, werden nun auch Probleme im Stromnetz gemeldet. Laut einer aktuellen Übersicht von Energienetze Steiermark waren um 9.56 Uhr insgesamt acht Stationen von Störungen betroffen. Weitere 15 Stationen waren planmäßig abgeschaltet. Besonders auffällig ist die Situation in St. Peter am Kammersberg, wo gleich sechs Stationen als gestört aufscheinen.

Stromstörungen: Diese Gemeinden sind betroffen

Die Störungskarte von Energienetze Steiermark zeigt am Donnerstagvormittag mehrere betroffene Gebiete. Insgesamt werden acht Stationen mit einer Störung ausgewiesen. Den größten Anteil verzeichnet St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau. Dort sind laut der Übersicht sechs Stationen betroffen. Je eine weitere Störung wird in Mautern in der Steiermark (Bezirk Leoben) und in Schladming (Bezirk Liezen) angezeigt.

Weitere 15 Stationen abgeschaltet

Neben den ungeplanten Störungen zeigt die Karte auch planmäßige Abschaltungen an. Davon sind insgesamt 15 Stationen betroffen. Der Schwerpunkt liegt in Knittelfeld im Bezirk Murtal. Dort werden elf Stationen als geplant abgeschaltet geführt. In Mautern in der Steiermark betrifft dies drei weitere Stationen, in Palfau im Bezirk Liezen eine Station. Dabei ist zwischen einer technischen Störung und einer geplanten Abschaltung zu unterscheiden. Letztere können beispielsweise für Arbeiten am Stromnetz notwendig sein und müssen nicht mit einem Defekt zusammenhängen. Die Meldungen fallen zeitlich mit dem kräftigen Wintereinbruch in der Steiermark zusammen. Seit den frühen Morgenstunden sorgt Schneefall vielerorts für Schwierigkeiten im Straßenverkehr. Die Feuerwehren mussten bereits zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 10:22 Uhr aktualisiert