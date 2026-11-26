Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind in der Steiermark gefallen. GeoSphere-Experte Hannes Rieder spricht gegenüber 5 Minuten von einem seltenen Ereignis. An manchen Messstationen gab es seit Dezember 2021 nicht mehr so viel Schnee.

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag weite Teile der Steiermark weiß werden lassen und für zahlreiche Verkehrsprobleme gesorgt. Doch wie außergewöhnlich sind diese Schneemengen tatsächlich?

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag weite Teile der Steiermark weiß werden lassen und für zahlreiche Verkehrsprobleme gesorgt. Doch wie außergewöhnlich sind diese Schneemengen tatsächlich?

Damit haben wohl viele nicht gerechnet: Der Wintereinbruch hat am Donnerstag weite Teile der Steiermark weiß werden lassen und für zahlreiche Verkehrsprobleme gesorgt. Doch wie außergewöhnlich sind diese Schneemengen tatsächlich? 5 Minuten hat bei GeoSphere Austria nachgefragt. Die Antwort von Meteorologe Hannes Rieder ist bemerkenswert: An einzelnen Messstationen wurde der stärkste Schneefall seit Dezember 2021 verzeichnet. Besonders viel Schnee fiel im Raum Neumarkt in der Steiermark. Dort kamen rund 20 Zentimeter zusammen.

Bis zu 20 Zentimeter: Hier fiel am meisten Schnee

Die Schneemengen unterscheiden sich innerhalb der Steiermark zum Teil deutlich. Nach Angaben von GeoSphere Austria waren besonders die westlichen Landesteile stark betroffen. Im Raum Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) wurden rund 20 Zentimeter Schnee gemeldet. Auch das Mürztal bekam einiges ab. Dort waren es etwa zehn Zentimeter. Im Süden und in der Südoststeiermark fielen laut Rieder zwischen fünf und zehn Zentimeter. Mehr Schnee gab es außerdem in höher gelegenen Regionen. Ab etwa 800 Metern Seehöhe wurden stellenweise über zehn Zentimeter gemeldet, etwa in höheren Lagen rund um St. Radegund bei Graz und am Schöckl. Doch nicht nur die Schneemengen sind bemerkenswert. Vor allem der Zeitpunkt macht diesen Wintereinbruch ungewöhnlich.

GeoSphere-Experte: „Normal ist es nicht“

Wie selten ein derart kräftiger Schneefall Ende November mittlerweile geworden ist, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre. „Normal ist es nicht“, erklärt GeoSphere-Meteorologe Hannes Rieder im Gespräch mit 5 Minuten. Besonders deutlich werde das bei der Auswertung einzelner Messstationen. Dort handle es sich um den stärksten Schneefall seit Dezember 2021. „In den letzten fünf Jahren hat es nicht so einen Schneefall im November gegeben“, betont Rieder. Damit spricht der Meteorologe von einem seltenen Ereignis, gerade angesichts des vergleichsweise frühen Zeitpunkts. Ein flächendeckender Schneerekord für die gesamte Steiermark lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Die Einordnung bezieht sich auf die punktuellen Messungen.

Wintereinbruch hat viele Menschen überrascht

Dass der Schneefall viele Steirerinnen und Steirer offenbar unerwartet getroffen hat, zeigt nach Einschätzung des Experten auch die Verkehrssituation. „Wenn man sich den Verkehr ansieht, sieht man, dass er sehr überraschend für viele gekommen ist“, erklärt Rieder. Besonders problematisch sei, dass manche Autofahrer noch mit Sommerreifen unterwegs seien. Der kräftige Schneefall hatte bereits am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In Graz wurden auf mehreren Straßen zeitweise bis zu 40 Minuten Zeitverlust gemeldet. Auch auf der Südautobahn (A2) kam es nach Unfällen zu kilometerlangen Staus.

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Kommt jetzt noch mehr Schnee?

Die gute Nachricht für alle, die vom Schnee bereits genug haben: Ein vergleichbarer Wintereinbruch zeichnet sich in den kommenden Tagen nicht ab. Ganz vorbei ist der Schneefall allerdings noch nicht. Vor allem in der Obersteiermark kann es laut GeoSphere Austria stellenweise noch etwas schneien. Auch aus Richtung Slowenien könnten weitere Niederschläge in den Süden der Steiermark ziehen. Dort sind nochmals ein bis zwei Zentimeter Neuschnee möglich. Für die kommenden sieben Tage erwartet der Meteorologe jedoch keinen ähnlich kräftigen Schneefall wie am Donnerstag. Und auch für alle, die sich wieder nach etwas Sonnenschein sehnen, gibt es einen vorsichtig positiven Ausblick: Ab der zweiten Wochenhälfte der kommenden Woche dürfte sich das Wetter zunehmend freundlicher zeigen. Dann könnte sich die Sonne wieder häufiger durchsetzen.