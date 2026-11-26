Der kräftige Schneefall hält die Einsatzkräfte in der Steiermark am Donnerstag auf Trab. Was sich bereits am frühen Morgen mit zahlreichen Fahrzeugbergungen abgezeichnet hatte, hat sich im Laufe des Vormittags deutlich zugespitzt. Wie der Landesfeuerwehrverband Steiermark nun mitteilt, mussten die Feuerwehren innerhalb von nur zwölf Stunden zu mehr als 200 Einsätzen ausrücken. Rund 70 davon waren zur Mittagszeit noch nicht abgeschlossen. Mehrere hundert Feuerwehrleute standen bereits im Einsatz, um liegen gebliebene Fahrzeuge zu bergen und blockierte Straßen wieder freizumachen.

Über 200 Einsätze: Diese Regionen sind besonders betroffen

Die neue Bilanz des Landesfeuerwehrverbandes zeigt, wie stark der Wintereinbruch die Einsatzorganisationen fordert. Während am frühen Morgen noch von rund 20 Einsätzen die Rede war, stieg die Zahl bis zur Mittagszeit auf mehr als 200. Besonders betroffen sind laut Landesfeuerwehrverband die Feuerwehrbereiche Graz-Umgebung, Weiz, Leibnitz, Deutschlandsberg und Feldbach. Dort mussten Einsatzkräfte immer wieder ausrücken, um Verkehrsteilnehmern zu helfen. Die tatsächliche Zahl der Einsätze verändert sich laufend. Während manche Feuerwehren ihre Arbeiten bereits abschließen konnten, wurden andernorts schon wieder neue Alarmierungen ausgelöst.

Hängen gebliebene Lkw blockieren ganze Straßenabschnitte

Den größten Teil der Einsätze machen derzeit Fahrzeugbergungen aus. Besonders häufig bereiten Lastwagen Probleme, die auf schneebedeckten Straßen nicht mehr weiterkommen. Laut Landesfeuerwehrverband fehlt es teilweise an der notwendigen Winterausrüstung. In manchen Fällen werden Schneeketten nicht mitgeführt oder erst dann montiert, wenn die Fahrzeuge bereits feststecken. Das kann weitreichende Folgen haben: Schon ein einzelner liegen gebliebener Lkw reicht aus, um einen gesamten Straßenabschnitt zu blockieren. Dadurch werden nicht nur andere Verkehrsteilnehmer aufgehalten. Auch Räumfahrzeuge des Winterdienstes und Einsatzorganisationen können dann Schwierigkeiten bekommen, ihre Einsatzorte zu erreichen. Die Feuerwehren versuchen deshalb, blockierte Verkehrswege möglichst rasch wieder freizumachen.

Feuerwehrchef: „Das ist keine Selbstverständlichkeit“

Hinter den zahlreichen Einsätzen stehen mehrere hundert Feuerwehrleute, die teilweise schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs sind. Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried bedankt sich ausdrücklich bei den Einsatzkräften: „Viele unserer Feuerwehrmitglieder stehen mancherorts seit den frühen Morgenstunden bei winterlichen Verhältnissen im Einsatz.“ Viele von ihnen würden dafür sogar ihren Berufsalltag unterbrechen oder ihre Freizeit opfern, um anderen Menschen zu helfen und die Straßen wieder befahrbar zu machen. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, betont Leichtfried. Er wünsche allen Feuerwehrmitgliedern, dass sie gesund und unfallfrei von ihren Einsätzen zurückkehren.

Entspannung am Nachmittag möglich

Zumindest beim Wetter könnte sich die Situation bald etwas beruhigen. Laut der aktuellen Prognose dürfte der Schneefall in der Steiermark in den kommenden Stunden allmählich nachlassen, 5 Minuten hat berichtet: „Normal ist es nicht“: Seit fünf Jahren kein solcher Novemberschnee. Der Landesfeuerwehrverband hofft deshalb, dass die Zahl der notwendigen Einsätze im Laufe des Donnerstagnachmittags zurückgeht. Für Autofahrer bleibt dennoch besondere Vorsicht geboten. Die Feuerwehr appelliert, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen und ausreichend Abstand zu halten. Wer auf schneebedeckten Bergstraßen unterwegs ist, sollte zudem die notwendige Winterausrüstung mitführen und Schneeketten rechtzeitig anlegen.