Der Wintereinbruch in der Steiermark sorgte am Donnerstag für über 260 Feuerwehreinsätze. Zahlreiche Pkw und Lkw mussten geborgen werden.

Der Wintereinbruch in der Steiermark sorgte am Donnerstag für über 260 Feuerwehreinsätze. Zahlreiche Pkw und Lkw mussten geborgen werden.

Über 260 Einsätze und mehr als 200 alarmierte Feuerwehren – diese Bilanz zog der Landesfeuerwehrverband Steiermark am Donnerstag. „Der Wintereinbruch hat die steirischen Feuerwehren heute besonders gefordert. Mehrere hundert Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz, um Fahrzeuge zu bergen und Verkehrswege freizumachen.“ In mehreren Teilen des Bundeslandes heulten bereits in den frühen Morgenstunden die Sirenen.

Graz: Drei Bergungen

Auch in der steirischen Landeshauptstadt sorgte die Wetterlage für zahlreiche Einsätze. Innerhalb von nur 19 Minuten musste die Berufsfeuerwehr Graz zu drei Pkw-Bergungen ausrücken: um 10.28 Uhr in die Riesstraße, um 10.33 Uhr in die Seminarstraße und um 10.47 Uhr in die Zusertalgasse. „Auch mehrere Einsätze aufgrund von Baum/Ast Entfernungen von Fahrbahnen, Stromleitungen und Gehwegen wurden durchgeführt“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Graz.

©BFG Innerhalb von 19 Minuten wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu drei Pkw-Bergungen alarmiert.

Lieboch: Lkw steckt fest

Im Bezirk Graz-Umgebung hatten sich die Florianis der Feuerwehr Lieboch bereits am Vorabend auf die winterlichen Straßenverhältnisse vorbereitet und Schneeketten auf allen Einsatzfahrzeugen montiert. Um 8.18 Uhr folgte der Sirenenalarm. Ein Sattelschlepper, der aus Richtung Unterpremstätten kam, war auf der schneeglatten L376 an einem Hang kurz vor dem Kreisverkehr hängen geblieben und leicht in den Fahrbahnrand gerutscht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, regelte den Verkehr und zog den Lkw aus seiner misslichen Lage. Anschließend konnte die Straße rasch wieder für den Verkehr freigegeben werden.

©Freiwillige Feuerwehr – Lieboch | Ein Sattelschlepper blieb auf der schneeglatten L376 an einer Steigung hängen und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Weiz: Sechs Kilometer Stau auf der A2

Auch im Bezirk Weiz häuften sich die Einsätze. Auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ereignete sich kurz vor der Abfahrt Laßnitzhöhe ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Durch den automatischen Notruf des Fahrzeugs wurden die Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf gemeinsam mit weiteren Einsatzorganisationen alarmiert. „Durch den dichten Verkehr bildete sich ein 6 km langer Stau“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Weiz.

©FF Gleisdorf Nach einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person bildete sich auf der A2 ein sechs Kilometer langer Stau.

Nitscha: Zweimal Sirenenalarm

Gleich zweimal mussten die Florianis der Feuerwehr Nitscha am Donnerstagmorgen auf die B65 auf Höhe Arnwiesen ausrücken. Beim ersten Einsatz um 6.14 Uhr war ein Auto von der schneebedeckten Fahrbahn in den Straßengraben gerutscht. Es wurde mittels Seilwinde geborgen. „Kurz nachdem wir im Rüsthaus eingerückt waren, wurden wir abermals um 07:35 Uhr mittels Sirenenalarm zu einer T03/PKW-Bergung auf die B65 auf Höhe Arnwiesen alarmiert“, schildert die Feuerwehr Nitscha. Gegen 8 Uhr konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

©FF Nitscha | Auf der schneebedeckten B65 rutschte ein Pkw in den Straßengraben und musste mittels Seilwinde geborgen werden. Nur kurze Zeit nach dem ersten Einsatz rückte die Feuerwehr Nitscha erneut auf die B65 bei Arnwiesen aus.

Weitere Unfälle im Bezirk Weiz

Verkehrsunfälle ereigneten sich zudem auf der L361 in Etzersdorf und auf der B72 in Viertelfeistritz. Auch die Feuerwehr Hofstätten an der Raab wurde um 9.37 Uhr zu mehreren hängen gebliebenen Autos auf die L366 alarmiert. Für die Fahrzeugbergungen wurde ein weiteres Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Gleisdorf nachalarmiert.

Judenburg: Lkw mussten entladen werden

Besonders aufwendig gestalteten sich einige Fahrzeugbergungen im Bereich des Bereichsfeuerwehrverbandes Judenburg. Gleich acht Feuerwehren wurden zu mehreren Bergungen alarmiert. Sowohl Pkw als auch Lkw sind aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse hängen geblieben. „Bei einigen Lkw-Bergungen war es zunächst erforderlich, die Fahrzeuge teilweise zu entladen, bevor diese wieder auf die Fahrbahn gezogen werden konnten“, so der Bereichsfeuerwehrverband Judenburg.

©Bereichsfeuerwehrverband Judenburg | Einige Lkw mussten zunächst teilweise entladen werden, bevor die Feuerwehren sie wieder auf die Fahrbahn ziehen konnten.

Fohnsdorf: Tonnenschwerer Lkw steckt fest

Zu einer dieser Lkw-Bergungen rückte die Feuerwehr Fohnsdorf am Donnerstagvormittag aus. „Auf einem Bergauf-Stück blieb ein tonnenschwerer LKW samt Anhänger stecken“, berichten die Florianis. Mithilfe des Tanklöschfahrzeuges konnte das Lkw-Gespann geborgen und auf die Judenburgerstraße gezogen werden.

©FF Fohnsdorf | Ein tonnenschwerer Lkw samt Anhänger blieb auf einer Steigung stecken und wurde mithilfe eines Tanklöschfahrzeuges geborgen.

Hörmsdorf: Auto rutscht über Abhang

Glück hatten unterdessen eine Mutter und ihr Sohn in Hörmsdorf im Bezirk Deutschlandsberg. Ihr Auto kam auf der Schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und ist über einen Abhang gerutscht. Der Wagen blieb am Hang hängen. „Die Lenkerin und ihr Sohn konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf. Nachdem das Auto gegen weiteres Abrutschen gesichert worden war, wurde die Feuerwehr Eibiswald zur Unterstützung angefordert. Mit einem Kran konnte der Wagen schließlich geborgen werden. Die Lenkerin konnte ihre Fahrt mit dem unbeschädigten Auto fortsetzen. Während der Bergungsarbeiten war die Straße rund eine Stunde lang gesperrt.

©Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf | Ein Auto rutschte über einen Abhang. Die Lenkerin und ihr Sohn blieben unverletzt.

Heiligenkreuz: Auto landet im Straßengraben

Auch in Heiligenkreuz am Waasen heulten am Donnerstagmorgen die Sirenen. Um 8.07 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. „Aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse rutschte ein PKW in einer Kurve in den angrenzenden Straßengraben“, berichten die Einsatzkräfte. Das Fahrzeug wurde mithilfe einer Seilwinde geborgen.

©FF-Heiligenkreuz am Waasen | Ein Pkw rutschte auf der winterlichen Fahrbahn in einer Kurve in den Straßengraben.

St. Nikolai: Lkw-Bergung am „Stoariegl“

Um 9.24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Nikolai ob Draßling ebenfalls zu einer Lkw-Bergung alarmiert. „Mittels Seilwinde konnte der LKW erfolgreich geborgen werden“, so die Florianis. Gegen 10.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.

©Freiwillige Feuerwehr St. Nikolai ob Draßling | Mithilfe einer Seilwinde konnte der hängen gebliebene Lkw am „Stoariegl“ geborgen werden.

Bad Aussee: Silo-Lkw abgeschleppt

Auch in Bad Aussee forderte die Polizei die Unterstützung der Feuerwehr bei einer Lkw-Bergung an. Drei Feuerwehrmitglieder rückten mit einem Einsatzfahrzeug aus. „Um eine weitere Verkehrsbehinderung zu vermeiden wurde der Silo-LKW gleich zum nahe gelegenen Industriebetrieb geschleppt!“, berichtet die Feuerwehr Bad Aussee.

©Feuerwehr Bad Aussee | Die Feuerwehr schleppte einen Silo-Lkw zu einem nahe gelegenen Industriebetrieb.

Fresing-Kitzeck: Auto schlittert in Graben

Bereits am Vorabend hatte auch die Feuerwehr Fresing-Kitzeck Schneeketten auf ihren Einsatzfahrzeugen montiert. Kurz vor 8 Uhr wurden die Florianis zu einer Fahrzeugbergung auf der B74 kurz nach der Kläranlage in Richtung Leibnitz alarmiert. „Ein PKW war auf der Schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten und im Straßengraben zum Stehen gekommen“, schildert die Feuerwehr. Neben 14 Feuerwehrmitgliedern standen auch das Rote Kreuz, Ersthelfer und die Polizei im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck | Auf der schneebedeckten B74 geriet ein Auto ins Schleudern und landete im Straßengraben.

Bambusstauden versperren Gemeindeweg

Um 11 Uhr folgte für die Feuerwehr Fresing-Kitzeck eine weitere Alarmierung zu mehreren Fahrzeugbergungen auf der L636 nach Kitzeck. Am gemeldeten Einsatzort konnten allerdings keine Fahrzeuge vorgefunden werden. Dafür wartete auf der Rückfahrt ein anderer Einsatz auf die Florianis: Umgestürzte Bambusstauden versperrten einen Gemeindeweg. Diese wurden mit einer Kettensäge abgeschnitten und von einem Mitarbeiter des Winterdienstes mit einem Traktor zur Seite geschoben. Um 11.55 Uhr war der Einsatz beendet.

©Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck Umgestürzte Bambusstauden versperrten einen Gemeindeweg und mussten mit einer Kettensäge entfernt werden.

Unfälle im Mürztal

Auch im Mürztal sorgte der Wintereinbruch für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Kurz nach 8 Uhr mussten die Einsatzkräfte in Mitterdorf, Hönigsberg und am Sommerberg wegen hängen gebliebener Lkw ausrücken. Kurz nach 11 Uhr wurde die Feuerwehr Kindberg zu einem Verkehrsunfall auf die S6 bei der Abfahrt Mitterdorf alarmiert. Um 11.51 Uhr folgte für die Feuerwehr Krieglach ein medizinischer Notfall am Alpl. Nur fünf Minuten später ereignete sich in Hadersdorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In Langenwang wiederum war ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Auch auf der Schanzsattelstraße in der Stanz im Mürztal standen die Feuerwehren Stanz, Edelsdorf und Kindberg im Einsatz. Um 13.24 Uhr rückte die Feuerwehr Krieglach zu einem hängen gebliebenen Lkw auf die Schwöbing aus. Um 14.56 Uhr wurde schließlich die Feuerwehr Neuberg zu einer Pkw-Bergung alarmiert. Gegen 15.15 Uhr hatte der Schneefall laut Einsatzbericht aufgehört.

©BFVMZ | Auch im Mürztal sorgte der Wintereinbruch für zahlreiche Verkehrsunfälle und Fahrzeugbergungen, die mehrere Feuerwehren forderten.

Dank an die Florianis

Angesichts der zahlreichen Einsätze richtete der Landesfeuerwehrverband Steiermark auch einen Dank an die Feuerwehrmitglieder im gesamten Bundesland: „Danke an alle Kameradinnen und Kameraden, die bei winterlichen Verhältnissen im Dienst am Nächsten unterwegs sind. Kommt gesund und unfallfrei nach Hause!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.11.2026 um 15:55 Uhr aktualisiert