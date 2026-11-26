Autos rutschten ab, Lkw steckten fest: Schnee-Chaos in der Steiermark fordert Florianis
Autos rutschten in Straßengräben, tonnenschwere Lkw blieben stecken und Äste versperrten Verkehrswege: Der Wintereinbruch am Donnerstag, dem 26. November 2026, forderte die Einsatzkräfte in der Steiermark.
Über 260 Einsätze und mehr als 200 alarmierte Feuerwehren – diese Bilanz zog der Landesfeuerwehrverband Steiermark am Donnerstag. „Der Wintereinbruch hat die steirischen Feuerwehren heute besonders gefordert. Mehrere hundert Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz, um Fahrzeuge zu bergen und Verkehrswege freizumachen.“ In mehreren Teilen des Bundeslandes heulten bereits in den frühen Morgenstunden die Sirenen.
Graz: Drei Bergungen
Auch in der steirischen Landeshauptstadt sorgte die Wetterlage für zahlreiche Einsätze. Innerhalb von nur 19 Minuten musste die Berufsfeuerwehr Graz zu drei Pkw-Bergungen ausrücken: um 10.28 Uhr in die Riesstraße, um 10.33 Uhr in die Seminarstraße und um 10.47 Uhr in die Zusertalgasse. „Auch mehrere Einsätze aufgrund von Baum/Ast Entfernungen von Fahrbahnen, Stromleitungen und Gehwegen wurden durchgeführt“, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Graz.
Lieboch: Lkw steckt fest
Im Bezirk Graz-Umgebung hatten sich die Florianis der Feuerwehr Lieboch bereits am Vorabend auf die winterlichen Straßenverhältnisse vorbereitet und Schneeketten auf allen Einsatzfahrzeugen montiert. Um 8.18 Uhr folgte der Sirenenalarm. Ein Sattelschlepper, der aus Richtung Unterpremstätten kam, war auf der schneeglatten L376 an einem Hang kurz vor dem Kreisverkehr hängen geblieben und leicht in den Fahrbahnrand gerutscht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, regelte den Verkehr und zog den Lkw aus seiner misslichen Lage. Anschließend konnte die Straße rasch wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Weiz: Sechs Kilometer Stau auf der A2
Auch im Bezirk Weiz häuften sich die Einsätze. Auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ereignete sich kurz vor der Abfahrt Laßnitzhöhe ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Durch den automatischen Notruf des Fahrzeugs wurden die Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf gemeinsam mit weiteren Einsatzorganisationen alarmiert. „Durch den dichten Verkehr bildete sich ein 6 km langer Stau“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Weiz.
Nitscha: Zweimal Sirenenalarm
Gleich zweimal mussten die Florianis der Feuerwehr Nitscha am Donnerstagmorgen auf die B65 auf Höhe Arnwiesen ausrücken. Beim ersten Einsatz um 6.14 Uhr war ein Auto von der schneebedeckten Fahrbahn in den Straßengraben gerutscht. Es wurde mittels Seilwinde geborgen. „Kurz nachdem wir im Rüsthaus eingerückt waren, wurden wir abermals um 07:35 Uhr mittels Sirenenalarm zu einer T03/PKW-Bergung auf die B65 auf Höhe Arnwiesen alarmiert“, schildert die Feuerwehr Nitscha. Gegen 8 Uhr konnte auch dieser Einsatz beendet werden.
Weitere Unfälle im Bezirk Weiz
Verkehrsunfälle ereigneten sich zudem auf der L361 in Etzersdorf und auf der B72 in Viertelfeistritz. Auch die Feuerwehr Hofstätten an der Raab wurde um 9.37 Uhr zu mehreren hängen gebliebenen Autos auf die L366 alarmiert. Für die Fahrzeugbergungen wurde ein weiteres Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Gleisdorf nachalarmiert.
Judenburg: Lkw mussten entladen werden
Besonders aufwendig gestalteten sich einige Fahrzeugbergungen im Bereich des Bereichsfeuerwehrverbandes Judenburg. Gleich acht Feuerwehren wurden zu mehreren Bergungen alarmiert. Sowohl Pkw als auch Lkw sind aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse hängen geblieben. „Bei einigen Lkw-Bergungen war es zunächst erforderlich, die Fahrzeuge teilweise zu entladen, bevor diese wieder auf die Fahrbahn gezogen werden konnten“, so der Bereichsfeuerwehrverband Judenburg.
Fohnsdorf: Tonnenschwerer Lkw steckt fest
Zu einer dieser Lkw-Bergungen rückte die Feuerwehr Fohnsdorf am Donnerstagvormittag aus. „Auf einem Bergauf-Stück blieb ein tonnenschwerer LKW samt Anhänger stecken“, berichten die Florianis. Mithilfe des Tanklöschfahrzeuges konnte das Lkw-Gespann geborgen und auf die Judenburgerstraße gezogen werden.
Hörmsdorf: Auto rutscht über Abhang
Glück hatten unterdessen eine Mutter und ihr Sohn in Hörmsdorf im Bezirk Deutschlandsberg. Ihr Auto kam auf der Schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und ist über einen Abhang gerutscht. Der Wagen blieb am Hang hängen. „Die Lenkerin und ihr Sohn konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf. Nachdem das Auto gegen weiteres Abrutschen gesichert worden war, wurde die Feuerwehr Eibiswald zur Unterstützung angefordert. Mit einem Kran konnte der Wagen schließlich geborgen werden. Die Lenkerin konnte ihre Fahrt mit dem unbeschädigten Auto fortsetzen. Während der Bergungsarbeiten war die Straße rund eine Stunde lang gesperrt.
Heiligenkreuz: Auto landet im Straßengraben
Auch in Heiligenkreuz am Waasen heulten am Donnerstagmorgen die Sirenen. Um 8.07 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. „Aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse rutschte ein PKW in einer Kurve in den angrenzenden Straßengraben“, berichten die Einsatzkräfte. Das Fahrzeug wurde mithilfe einer Seilwinde geborgen.
St. Nikolai: Lkw-Bergung am „Stoariegl“
Um 9.24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Nikolai ob Draßling ebenfalls zu einer Lkw-Bergung alarmiert. „Mittels Seilwinde konnte der LKW erfolgreich geborgen werden“, so die Florianis. Gegen 10.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.
Bad Aussee: Silo-Lkw abgeschleppt
Auch in Bad Aussee forderte die Polizei die Unterstützung der Feuerwehr bei einer Lkw-Bergung an. Drei Feuerwehrmitglieder rückten mit einem Einsatzfahrzeug aus. „Um eine weitere Verkehrsbehinderung zu vermeiden wurde der Silo-LKW gleich zum nahe gelegenen Industriebetrieb geschleppt!“, berichtet die Feuerwehr Bad Aussee.
Fresing-Kitzeck: Auto schlittert in Graben
Bereits am Vorabend hatte auch die Feuerwehr Fresing-Kitzeck Schneeketten auf ihren Einsatzfahrzeugen montiert. Kurz vor 8 Uhr wurden die Florianis zu einer Fahrzeugbergung auf der B74 kurz nach der Kläranlage in Richtung Leibnitz alarmiert. „Ein PKW war auf der Schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten und im Straßengraben zum Stehen gekommen“, schildert die Feuerwehr. Neben 14 Feuerwehrmitgliedern standen auch das Rote Kreuz, Ersthelfer und die Polizei im Einsatz.
Bambusstauden versperren Gemeindeweg
Um 11 Uhr folgte für die Feuerwehr Fresing-Kitzeck eine weitere Alarmierung zu mehreren Fahrzeugbergungen auf der L636 nach Kitzeck. Am gemeldeten Einsatzort konnten allerdings keine Fahrzeuge vorgefunden werden. Dafür wartete auf der Rückfahrt ein anderer Einsatz auf die Florianis: Umgestürzte Bambusstauden versperrten einen Gemeindeweg. Diese wurden mit einer Kettensäge abgeschnitten und von einem Mitarbeiter des Winterdienstes mit einem Traktor zur Seite geschoben. Um 11.55 Uhr war der Einsatz beendet.
Unfälle im Mürztal
Auch im Mürztal sorgte der Wintereinbruch für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Kurz nach 8 Uhr mussten die Einsatzkräfte in Mitterdorf, Hönigsberg und am Sommerberg wegen hängen gebliebener Lkw ausrücken. Kurz nach 11 Uhr wurde die Feuerwehr Kindberg zu einem Verkehrsunfall auf die S6 bei der Abfahrt Mitterdorf alarmiert. Um 11.51 Uhr folgte für die Feuerwehr Krieglach ein medizinischer Notfall am Alpl. Nur fünf Minuten später ereignete sich in Hadersdorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In Langenwang wiederum war ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Auch auf der Schanzsattelstraße in der Stanz im Mürztal standen die Feuerwehren Stanz, Edelsdorf und Kindberg im Einsatz. Um 13.24 Uhr rückte die Feuerwehr Krieglach zu einem hängen gebliebenen Lkw auf die Schwöbing aus. Um 14.56 Uhr wurde schließlich die Feuerwehr Neuberg zu einer Pkw-Bergung alarmiert. Gegen 15.15 Uhr hatte der Schneefall laut Einsatzbericht aufgehört.
Dank an die Florianis
Angesichts der zahlreichen Einsätze richtete der Landesfeuerwehrverband Steiermark auch einen Dank an die Feuerwehrmitglieder im gesamten Bundesland: „Danke an alle Kameradinnen und Kameraden, die bei winterlichen Verhältnissen im Dienst am Nächsten unterwegs sind. Kommt gesund und unfallfrei nach Hause!“