Blutprobe nehmen, Abstriche machen und ab die Post: Die AIDS Hilfe Steiermark ermöglicht ab sofort das Testen auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen von zu Hause aus.

Seit mittlerweile 40 Jahren gibt es die AIDS Hilfe Steiermark. Zum Jubiläum wurde am Donnerstag, dem 26. November 2026, ein neues Angebot vorgestellt, das österreichweit einzigartig ist. In Zusammenarbeit mit dem Projekt s.a.m health der Deutschen Aidshilfe können Menschen künftig bequem von zu Hause aus Proben für verschiedene Tests nehmen. Damit sollen auch Hemmschwellen abgebaut werden. „Gerade bei sexuell übertragbaren Infektionen sind Scham und Berührungsängste nach wie vor eine Hürde, wenn es um die Inanspruchnahme von Testangeboten geht“, erklärt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP).

So funktioniert’s

Wer das Angebot nutzen möchte, kann sich auf der Plattform samhealth.de registrieren. Nach einer telefonischen Beratung mit der AIDS Hilfe Steiermark wird das Testpaket direkt nach Hause geschickt. Getestet wird auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Tripper. Dafür braucht es einige Blutstropfen aus der Fingerkuppe, eine Urinprobe sowie jeweils einen Abstrich aus Mund und After. Die Proben werden anschließend in einem bereits frankierten Kuvert an ein Labor geschickt. Die Ergebnisse können online eingesehen werden.

Beratung inklusive

Auch wenn die Proben zu Hause genommen werden, müssen die Betroffenen nicht auf eine fachliche Beratung verzichten. Geschulte Mitarbeiter der AIDS Hilfe Steiermark helfen dabei, das persönliche Risiko einzuschätzen und die Testergebnisse richtig zu verstehen. Bei einem positiven Ergebnis werden die Befunde telefonisch besprochen und weitere Schritte erklärt. Nach der Erstberatung können weitere Testpakete auch ohne neuerliches Beratungsgespräch bestellt werden.

40 Jahre AIDS Hilfe

Wie viel sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, zeigt ein Blick zurück. 1983 wurde in Graz der erste AIDS-Krankheitsfall verzeichnet. Drei Jahre später wurde die AIDS Hilfe Steiermark gegründet. Während die Krankheit damals tödlich verlief, können Menschen mit HIV dank moderner Therapien heute eine durchschnittliche Lebenserwartung erreichen. Bei erfolgreicher Therapie können sie das Virus auch beim Geschlechtsverkehr nicht weitergeben.

Frühe Diagnose zählt

„Unsere älteste Patientin ist mittlerweile knapp 90 Jahre alt. Alle unsere schwangeren Frauen haben HIV-negative Kinder zur Welt gebracht. Das geht aber nur, wenn wir rechtzeitig mit der Therapie beginnen“, betont Oberarzt Elmar Wallner, Obfraustellvertreter der AIDS Hilfe Steiermark. Dennoch gebe es nach wie vor Menschen, bei denen AIDS erst in einem sehr späten Stadium festgestellt werde. Jährlich führt die AIDS Hilfe Steiermark rund 2.500 HIV-Tests durch. Auch die Aufklärung spielt eine wichtige Rolle: Pro Jahr finden rund 250 Workshops zur sexuellen Gesundheit für Jugendliche ab 14 Jahren statt.