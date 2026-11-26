Nach intensiven Diskussionen um die Erhöhung der Nächtigungsabgabe in der Steiermark steht die neue Verteilung der Einnahmen fest. Ab Juni 2027 bleiben 80 Prozent der Gelder im Tourismus.

Die geplante Erhöhung der Nächtigungsabgabe sorgte in den vergangenen Wochen für Diskussionen. Vor allem Tourismusverbände und Betriebe äußerten ihre Bedenken. Nach Gesprächen zwischen der Landespolitik, den Tourismusverbänden, der Österreichischen Hotelvereinigung und der Wirtschaftskammer konnte nun eine Einigung über die Verteilung der Einnahmen erzielt werden. Ursprünglich sollte ein Drittel der Gelder in den allgemeinen Landeshaushalt fließen. Künftig sind es nur noch 20 Prozent.

Millionenplus

43 Prozent der Einnahmen gehen künftig an die Tourismusverbände, weitere 37 Prozent an das Tourismusressort des Landes. Für die Verbände bedeutet das in einem vollen Beitragsjahr ein Plus von rund 9,45 Millionen Euro. Statt bisher 13,8 Millionen Euro stehen ihnen künftig rund 23,25 Millionen Euro zur Verfügung. „Mir ist zwar bewusst, dass die Erhöhung für viele Betriebe und Regionen eine Herausforderung bleibt, aber dieses Geld ist auch notwendig“, betont Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).

Geld für Gemeinden

Von der neuen Aufteilung sollen auch die steirischen Gemeinden profitieren. So sind 24 Prozent des Anteils der Tourismusverbände für die touristische Infrastruktur in den Kommunen zweckgewidmet. Wie das Geld eingesetzt wird, entscheiden die Bürgermeister gemeinsam mit den Vertretern der Tourismuswirtschaft im jeweiligen Tourismusverband. „Denn die Wertschöpfung aus dem Tourismus soll auch dort ankommen, wo sie entsteht“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP).

Das kostet die Nacht

Während die Verteilung der Gelder nun geklärt ist, steht den Gästen eine Erhöhung der Nächtigungsabgabe bevor. Bereits im Dezember 2026 werden die Tarife an den Index angepasst. Ab Juni 2027 beträgt die Abgabe in Beherbergungsbetrieben 4,90 Euro pro Person und Nacht. Auf Campingplätzen werden 3,90 Euro und in Schutzhütten 2,90 Euro fällig. Damit bewegt sich die Steiermark künftig im oberen Mittelfeld des Bundesländervergleichs. In Wien, Tirol und Salzburg liegen die Abgaben weiterhin höher.

Weitere Investitionen

Mit den zusätzlichen Einnahmen soll unter anderem die Qualität des touristischen Angebots verbessert werden. Geplant sind Maßnahmen für Hotellerie, Gastronomie und Camping sowie zur internationalen Ausrichtung. Zudem erhalten die Tourismusverbände die Möglichkeit, den Grundbetrag um bis zu 50 Prozent anzuheben. Diese zusätzlichen Einnahmen bleiben zur Gänze bei den Verbänden.

Kritik bleibt

Trotz der Einigung sehen die Vertreter der steirischen Erlebnisregionen weiterhin Gesprächsbedarf. Sowohl der Zeitpunkt als auch die Höhe der Abgabe bleiben Kritikpunkte. „Das vorliegende Ergebnis ist für uns daher ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch keine zufriedenstellende Gesamtlösung“, erklärt Andreas Keinprecht, Vorsitzender der Erlebnisregion Schladming-Dachstein und Vertreter der steirischen Erlebnisregionen. Er erwartet deshalb, dass die Gespräche fortgesetzt werden.