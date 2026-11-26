Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, hängen gebliebene Fahrzeuge und mehr als 300 Feuerwehreinsätze: Der Wintereinbruch in der Steiermark fordert am Donnerstag, dem 26. November, die Einsatzkräfte.

Mehr als 200 Winterdienstfahrzeuge kamen beim ersten flächendeckenden Winterdiensteinsatz in der Steiermark zum Einsatz.

Mehr als 200 Winterdienstfahrzeuge kamen beim ersten flächendeckenden Winterdiensteinsatz in der Steiermark zum Einsatz.

Bereits kurz vor Mitternacht setzte in weiten Teilen der Steiermark gefrierender Regen ein. Die Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes (STED) waren zu diesem Zeitpunkt schon im Einsatz. Während in höheren Lagen Schnee fiel, rückten die Teams in tieferen Lagen gegen die Glätte aus. Am Donnerstagmorgen erreichte der von GeoSphere Austria angekündigte Schneefall schließlich auch die tiefer gelegenen Regionen und wurde im Laufe des Vormittags stärker.

Bis zu 20 cm Schnee

Bis Mittag fielen gebietsweise zwischen zehn und 20 Zentimeter Neuschnee. Auf dem rund 5.000 Kilometer langen steirischen Landesstraßennetz waren insgesamt mehr als 200 Winterdienstfahrzeuge im Einsatz. Damit kam es zum ersten flächendeckenden Winterdiensteinsatz in der Steiermark. Die Mitarbeiter sind weiterhin mit Räum- und Streuarbeiten beschäftigt.

©STED/C. Karner Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und hängen gebliebene Fahrzeuge erschwerten die Räumarbeiten auf den steirischen Landesstraßen.

Fahrzeuge blieben hängen

Doch nicht nur der anhaltende Schneefall erschwerte die Arbeit der Winterdienstteams. Auf Steigungsstrecken blieben mehrfach Pkw und Lkw mit unzureichender Winterausrüstung hängen oder verunfallten. Dadurch wurden sowohl der Verkehr als auch die Räumarbeiten behindert. Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes sicherten betroffene Straßenabschnitte ab und richteten Umleitungen ein. 5 Minuten berichtete: Autos rutschten ab, Lkw steckten fest: Schnee-Chaos in der Steiermark fordert Florianis.

Über 300 Einsätze

Auch die steirischen Feuerwehren waren gefordert. Laut Landesfeuerwehrverband wurden steiermarkweit mehr als 300 winterbedingte Feuerwehreinsätze erfasst. Darunter waren zahlreiche Fahrzeugbergungen. Unterstützung erhielt der Straßenerhaltungsdienst auch von der Polizei, die die Einhaltung der Kettenpflichten kontrollierte.

Weiterhin Vorsicht geboten

Auch in den kommenden Stunden ist laut Straßenerhaltungsdienst mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen. Eine geeignete Winterausrüstung und eine defensive Fahrweise sind daher auch in den nächsten Tagen gefragt. Währenddessen arbeiten die Winterdienstteams rund um die Uhr daran, die steirischen Landesstraßen möglichst sicher befahrbar zu halten.