Gegen 15.50 Uhr war der 52-Jährige damit beschäftigt, auf seinem eigenen Hof Schnee zu räumen. Dafür war er mit einem Hoflader unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr der Landwirt mit der Arbeitsmaschine zu weit nach rückwärts und geriet dabei über eine rund 40 Zentimeter hohe Kante. Das Gerät kippte daraufhin nach hinten und überschlug sich.

Jede Hilfe kam zu spät

Der 52-Jährige wurde unter der Arbeitsmaschine eingeklemmt. Sofort wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Für den Landwirt kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe konnte der verständigte Notarzt nur mehr den Tod des 52-Jährigen feststellen“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Nach dem tödlichen Unfall kam auch ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz. Dieses kümmerte sich um die Angehörigen des Verstorbenen.