Sie verhinderten Straftaten, halfen Menschen in Not oder trugen zur Aufklärung bei: Am Donnerstagabend wurden in Raaba-Grambach 16 Personen für ihre Zivilcourage mit dem „COURAGE-Award 2026“ ausgezeichnet.

In Raaba-Grambach wurden 16 Personen für ihr mutiges und vorbildliches Handeln ausgezeichnet.

In Raaba-Grambach wurden 16 Personen für ihr mutiges und vorbildliches Handeln ausgezeichnet.

Drei Frauen und 13 Männer standen am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Festsaal der Raiffeisen-Landesbank in Raaba-Grambach im Mittelpunkt. Sie alle haben in entscheidenden Situationen Mut bewiesen und Verantwortung übernommen. Für ihr vorbildliches Handeln wurden sie vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) und der Landespolizeidirektion Steiermark mit dem „COURAGE-Award 2026“ geehrt.

Mutiges Eingreifen

Insgesamt neun sicherheitsrelevante Ereignisse aus dem Jahr 2026 wurden als besonders auszeichnungswürdig eingestuft. Durch ihr Eingreifen verhinderten die Geehrten Straftaten, trugen zur Aufklärung bei oder halfen anderen Menschen in Not. Mit der Verleihung rückte dieses Engagement in den Mittelpunkt.

©LPD Stmk/Martinelli | Mit dem „COURAGE-Award 2026“ wurde gelebte Zivilcourage in der Steiermark gewürdigt.

Verantwortung zeigen

Welche Bedeutung Zivilcourage für die Gesellschaft hat, unterstrich Heinz Zöllner, Vizepräsident des KSÖ-Landesclubs Steiermark: „Zivilcourage bedeutet, in entscheidenden Momenten nicht wegzusehen, sondern Verantwortung für andere und die Gesellschaft zu übernehmen. Das selbstlose Handeln der Geehrten leistete einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

COURAGE-Award 2026: Die neun Fälle im Überblick Diebstahlserie (Hartberg-Fürstenfeld/Burgenland): Anfang November 2025 kam es zu mehreren Lebensmitteldiebstählen in Supermärkten. Weil ein Zeuge das Fluchtfahrzeug fotografierte, konnten drei Täter festgenommen werden.

Hofladendiebstähle (Südoststeiermark): Ein Besitzer und seine beiden Söhne ertappten im Dezember 2025 ein Paar bei einem Diebstahlsversuch in einem 24-Stunden-Laden. Es besteht der Verdacht auf weitere gleichartige Taten.

Gewalttat bei Diebstahl (Graz-Umgebung): Ein Waldarbeiter beobachtete im Jänner 2026 zwei Personen beim Verladen von Diebesgut. Bei der Flucht der Täter wurde der Zeuge durch das Fahrzeug schwer am Unterschenkel verletzt.

Einbruchsversuch (Hartberg-Fürstenfeld): Durch das Verhalten ihres Hundes wurde ein Ehepaar Ende Feber 2026 auf zwei verdächtige Personen aufmerksam. Dank der Hinweise der Zeugen konnte die Polizei die Täter festnehmen.

Bedrohung mit Schusswaffe (Deutschlandsberg): Zwei Lkw-Fahrer griffen Mitte Mai 2026 ein, als ein Mann seine Ehefrau mit einer Schusswaffe bedrohte. Sie hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Einer der Helfer konnte bei der Ehrung nicht anwesend sein.

Schwere Körperverletzung (Murau): Im Juni 2026 attackierte ein Mann seine Lebensgefährtin mit einer Fleischgabel. Zwei Nachbarn schritten ein. Der Täter flüchtete mit einem Sprung vom Balkon und verletzte sich dabei schwer.

Fahrerflucht (Weiz): Ein alkoholisierter Lenker ohne Führerschein verursachte Ende Juni 2026 eine Kollision mit zwei Mofa-Fahrerinnen und flüchtete. Zwei Zeugen verfolgten und fotografierten das Fahrzeug. Dadurch konnte der Täter ausgeforscht werden.

Einschleichdiebstahl (Liezen): Mitte August 2026 stahl ein Täter Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus. Das Opfer verfolgte ihn mit dem Fahrrad. Die Polizei nahm den Täter schliesslich in einer Hecke fest.

Pkw-Einbruch (Graz-Umgebung): Ein Radfahrer und ein Paar beobachteten im Oktober 2026 einen Autoeinbruch und griffen ein. Dadurch konnte der 28-jährige Tatverdächtige festgenommen und die Beute sichergestellt werden.

Feierlicher Rahmen

Hinter der Auszeichnung steht unter anderem das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich, das bereits seit 1975 besteht. Es verbindet Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Für die musikalische Umrahmung der Verleihung sorgte ein Ensemble der Polizeimusik Steiermark. Durch den Abend führte Polizei-Pressesprecher Sabri Yorgun.