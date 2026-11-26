Der Freitag startet in der Steiermark mit Minusgraden, Nebel und Restwolken. Im Tagesverlauf zeigt sich zeitweise die Sonne, mit maximal 3 Grad bleibt es allerdings winterlich kalt.

Nach einem frostigen Start zeigt sich am Freitag in der Steiermark zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 3 Grad.

Nach einem frostigen Start zeigt sich am Freitag in der Steiermark zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 3 Grad.

Nach dem Wintereinbruch am Donnerstag bleibt es in der Steiermark auch am Freitag, dem 27. November, kalt. In den Morgenstunden halten sich zunächst noch Restwolken oder Nebelfelder. Im Laufe des Tages stehen die Chancen auf Sonnenschein aber zunehmend besser.

Hier halten sich die Wolken

„Am Freitag halten sich anfangs noch Restwolken oder Nebel, tagsüber setzt sich in der Steiermark dann zeitweise sonniges Wetter durch“, so die Meteorologen von Bergfex. Lediglich in der nördlichen Obersteiermark und ganz im Süden des Landes können sich auch am Nachmittag noch dichtere Wolken halten.

Frostiger Start bei minus 4 Grad

Trotz des zeitweisen Sonnenscheins bleibt es den ganzen Tag über kalt. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und minus 1 Grad. Am Nachmittag steigen die Werte lediglich auf 1 bis 3 Grad. Dazu weht mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.