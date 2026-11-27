Die Affäre rund um möglicherweise nicht gesetzeskonforme Sanitäter-Ausbildungen beim Roten Kreuz Steiermark nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem erste Vorwürfe bekannt geworden waren, reagierten die Verantwortlichen der Landesorganisation mit einer internen Überprüfung. Zudem wurde eine Selbstanzeige bei der zuständigen Landesbehörde eingebracht. Bei einer Sitzung am Donnerstag wurde nun ein erster Zwischenbericht der Revision präsentiert. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, wurden darin neben dem bereits bekannten Sachverhalt vier weitere Fälle aufgeführt, bei denen Schulungen offenbar nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen hatten.

Drei Verantwortliche suspendiert

Als Konsequenz wurden am Donnerstagabend drei Führungskräfte aus ihren Funktionen genommen. Der Landeschefarzt und sein Stellvertreter wurden suspendiert, der Landesrettungskommandant wurde von seinen Aufgaben freigestellt. Alle drei waren innerhalb der Organisation für Ausbildungsbereiche zuständig. Landespräsident Michael Gruber begründete die Maßnahmen dem Bericht zufolge damit, das Vertrauen in die Organisation wiederherstellen zu wollen. Die Unschuldsvermutung gilt für die Betroffenen.

Auswirkungen noch unklar

Welche Konsequenzen die festgestellten Unregelmäßigkeiten tatsächlich nach sich ziehen, ist derzeit noch offen. Ebenso muss geklärt werden, ob und in welchem Ausmaß bereits absolvierte Ausbildungen von den möglichen Verstößen betroffen sind. Auch innerhalb des Roten Kreuzes dürfte die Entscheidung für Spannungen sorgen. Einer der suspendierten Funktionäre äußerte sich in einem Rundschreiben an die steirischen Bezirksstellenleiter kritisch zu seiner Absetzung und bezeichnete die Sitzung als historisch, heißt es in dem Medienbericht.