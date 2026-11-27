Der Rotary Club Ausseerland nimmt Abschied von einem langjährigen Mitglied. Der Berufshubschrauberpilot ist im Alter von 48 Jahren verstorben. In einem bewegenden Nachruf erinnert der Club an einen geschätzten Freund und Kollegen.

Mit großer Betroffenheit hat der Rotary Club Ausseerland den Tod seines Clubmitglieds Captain Bernd S. bekannt gegeben. Der leidenschaftliche Flieger verstarb am 20. November 2026 im Alter von 48 Jahren. In einer persönlichen Botschaft würdigen die Mitglieder seine Verbundenheit und seinen Beitrag zur Gemeinschaft.

Rotary Club nimmt Abschied von geschätztem Mitglied

Für den Rotary Club war Bernd weit mehr als ein Clubmitglied. Seine Persönlichkeit und seine Verbundenheit haben das gemeinsame Clubleben bereichert. Besonders die gemeinsamen Abende, Gespräche und Begegnungen werden in Erinnerung bleiben. „Bernd war nicht nur ein leidenschaftlicher Flieger, sondern auch ein wertvoller Teil unserer rotarischen Gemeinschaft“, schreiben die Mitglieder in ihrem Abschied. Und weiter: „Die gemeinsamen Clubabende, Gespräche und Begegnungen werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.“ Die Werte des Clubs – Freundschaft, Zusammenhalt und Engagement für andere – hätten auch die Verbindung zu Bernd geprägt. Besonders bewegend fällt der Abschied mit Blick auf seine Leidenschaft für die Fliegerei aus: „Ein leidenschaftlicher Flieger hat abgehoben. Sein letzter Flug führt ihn nun dorthin, wo keine Grenzen mehr sind.“

„Du wirst immer ein Teil unseres Clubs bleiben“

In ihrem Nachruf richten die Mitglieder auch persönliche Worte an den Verstorbenen: „Lieber Bernd, danke für deine Freundschaft, deine Kameradschaft und die gemeinsame Zeit.“ Abschließend halten sie fest: „Du wirst immer ein Teil unseres Rotary Club Ausseerland bleiben.“ Ihr aufrichtiges Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Freunden. Ihnen wünschen die Clubmitglieder „viel Kraft und Trost“ in dieser schweren Zeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 08:34 Uhr aktualisiert