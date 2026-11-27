Die Spritpreise in der Steiermark sind im November deutlich gesunken. Laut einer Analyse des VCÖ kostet Benzin aktuell so wenig wie seit Februar nicht mehr.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer in der Steiermark gibt es eine gute Nachricht: Tanken ist im November wieder günstiger geworden. Vor allem der Benzinpreis ist deutlich zurückgegangen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der E-Control. Im Zeitraum vom 1. bis zum 26. November kostete ein Liter Benzin in der Steiermark durchschnittlich 1,62 Euro. Im Oktober lag der Schnitt noch bei 1,81 Euro, im September sogar bei 1,91 Euro. Der aktuelle Preis von 1,54 Euro pro Liter ist laut VCÖ der niedrigste seit Februar.

Auch Diesel ist günstiger geworden

Auch beim Diesel zeigt sich ein Rückgang. Im November lag der durchschnittliche Literpreis in der Steiermark bei 2,03 Euro. Im Oktober waren es noch 2,12 Euro, im September 2,18 Euro. Derzeit kostet ein Liter Diesel laut den vom VCÖ angeführten Daten 1,93 Euro. Damit liegt auch dieser Preis unter dem November-Durchschnitt. Im Vergleich zu den vergangenen Monaten ist Diesel so günstig wie zuletzt im August.

VCÖ kritisiert aktuelle Spritpreisbremse

Trotz der gesunkenen Preise sieht der VCÖ weiteren Handlungsbedarf. Die Organisation kritisiert, dass bislang zu wenig unternommen wurde, um den Spritverbrauch dauerhaft zu reduzieren. Außerdem würden von der aktuellen Spritpreisbremse vor allem Haushalte mit höherem Einkommen profitieren. Laut einer VCÖ-Auswertung auf Basis der Konsumerhebung der Statistik Austria verbrauchen Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von mehr als 5.000 Euro fast dreieinhalb Mal so viel Sprit wie jene mit höchstens 2.200 Euro Einkommen. Der VCÖ spricht sich deshalb für eine gezielte finanzielle Unterstützung jener Menschen aus, die diese tatsächlich benötigen. Finanziert werden soll diese laut der Organisation durch eine Begrenzung der Gewinnmargen.

Weniger Verbrauch könnte Kosten deutlich senken

Als weitere Maßnahme fordert der VCÖ Initiativen, die den Spritverbrauch reduzieren. Dazu zählen etwa Informationskampagnen für spritsparendes Fahren, niedrigere Tempolimits sowie Unterstützung für Fahrgemeinschaften und Öffi-Jobtickets in Unternehmen. Wie stark sich ein geringerer Verbrauch auf die Kosten auswirkt, zeigt ein Rechenbeispiel des VCÖ: Wer mit einem Auto unterwegs ist, das acht Liter auf 100 Kilometer verbraucht, zahlt bei einem Dieselpreis von 2,03 Euro rund 16,20 Euro pro 100 Kilometer. Bei einem Verbrauch von sechs Litern wären es nur noch rund 12,20 Euro.

VCÖ: Benzinpreis im November auf niedrigstes Niveau seit Februar gesunken (Durchschnitt Medianpreis für 1 Liter Benzin, in Klammer der Preis für Diesel in der Steiermark) 1. bis 26.November 2026: 1,62 Euro (2,03 Euro)

Oktober 2026: 1,81 Euro (2,12 Euro)

September 2026: 1,91 Euro (2,18 Euro)

August 2026: 1,806 Euro (2,036 Euro)

Juli 2026: 1,821 Euro (1,925 Euro)

Juni 2026: 1,707 Euro (1,792 Euro)

Mai 2026: 1,814 Euro (1,935 Euro)

April 2026: 1,738 Euro (2,093 Euro)

März 2026: 1,794 Euro (2,019 Euro)

Februar 2026: 1,546 Euro (1,584 Euro)

Jänner 2026: 1,514 Euro (1,548 Euro) Quelle: E-Control, VCÖ 2026