Der Schneefall am Donnerstag sorgte in Kindberg (Steiermark) für zahlreiche Probleme auf den Straßen. Die Feuerwehr musste gleich zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken.

Der Wintereinbruch hat auch im Mürztal für schwierige Straßenverhältnisse und zahlreiche Einsätze gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt wurde am Donnerstag zu insgesamt fünf Fahrzeugbergungen alarmiert. Darunter waren drei Pkw- und zwei Lkw-Bergungen. Wie die Feuerwehr auf Facebook berichtet, setzte sich damit eine einsatzreiche Woche fort. Innerhalb von sieben Tagen rückten die Kameradinnen und Kameraden bereits zu elf Einsätzen unterschiedlichster Art aus.

Lkw und Autos blieben im Schnee stecken

Auf der S6-Abfahrt Mitterdorf war ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug wieder auf die Straße schieben. Gleichzeitig musste auf der S6-Auffahrt Mitterdorf ein festgefahrener Lastwagen mithilfe einer Abschleppstange geborgen werden. Auch auf den Auffahrten Kindberg-Ost und Mitterdorf hatten weitere drei Lkw Schwierigkeiten, die winterlichen Straßenverhältnisse zu bewältigen. Die Einsatzkräfte unterstützten die Lenker dabei, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen.

Paketdienst und weiterer Lkw geborgen

In der Fichtengasse blieb außerdem ein Fahrzeug eines Paketdienstes auf schneeglatter Fahrbahn stecken. Dieses wurde mithilfe eines Abschleppseils und des Tanklöschfahrzeugs geborgen. Zeitgleich rückte die Feuerwehr nach Kindtal aus, um einen weiteren Lkw mit dem schweren Rüstfahrzeug und einer Abschleppstange zu befreien. Auch auf der Schanzsattelstraße war die Feuerwehr gefordert. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Edelsdorf wurde sie zu einem vermeintlich schweren Unfall alarmiert. Ein Wagen war von der Straße abgekommen und drohte über eine Böschung zu stürzen.

Keine Personen verletzt

Bei der Erkundung vor Ort stellte sich heraus, dass entgegen der ursprünglichen Alarmierung niemand im Fahrzeug eingeklemmt oder verletzt war. Der Wagen konnte schließlich mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeugs geborgen werden. Danach konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen. Die Feuerwehr Kindberg-Stadt verwies angesichts der zahlreichen Einsätze auf die Herausforderungen der winterlichen Fahrverhältnisse.