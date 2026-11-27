So war das mit der Weihnachtsbeleuchtung wohl nicht gedacht: In Kammern im Liesingtal wurde eine beschädigte Festtagsbeleuchtung zum Sicherheitsrisiko. Statt besinnlicher Stimmung war ein Feuerwehreinsatz angesagt.

Eigentlich soll die Weihnachtsbeleuchtung die Straßen in festlichen Glanz tauchen. In Kammern im Liesingtal sorgte sie allerdings aus einem ganz anderen Grund für Aufsehen. Eine beschädigte Weihnachtsbeleuchtung hing gefährlich über der Straße. Kurzerhand verständigte die Gemeinde telefonisch die Freiwillige Feuerwehr Kammern.

Kran statt Kekse

Für die Florianis stand damit eine Aufgabe der etwas anderen Art an. Um die Gefahr zu beseitigen, ging es mit schwerem Gerät an die Weihnachtsdekoration. „Eine beschädigte Weihnachtsbeleuchtung hing gefährlich über der Straße und wurde daher von uns mittels WLF-Kran und Arbeitskorb sicher entfernt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kammern auf Facebook. Damit war zumindest dieser Teil der Weihnachtsdekoration schneller abgehängt als gedacht.