Während zu Beginn der Skiausbildung noch genauso viele Frauen wie Männer vertreten sind, sinkt der Frauenanteil mit steigender Qualifikation deutlich. Zwei Steirerinnen wollen das nun mit einem neuen Verein ändern.

Zwei Steirerinnen haben die höchste Ausbildungsstufe im österreichischen Skisport erreicht. Mit einem neuen Verein wollen sie nun mehr Frauen auf diesem Weg unterstützen.

Zwei Steirerinnen haben die höchste Ausbildungsstufe im österreichischen Skisport erreicht. Mit einem neuen Verein wollen sie nun mehr Frauen auf diesem Weg unterstützen.

Elisabeth Einhauer aus Stainach (Bezirk Liezen) und Chiara Weißensteiner aus Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) haben die höchste Ausbildungsstufe im österreichischen Skisport erfolgreich absolviert. Nun wollen sie auch anderen Frauen den Weg dorthin erleichtern. Gemeinsam mit weiteren staatlich geprüften Ski- und Snowboardlehrerinnen sowie Ski- und Snowboardführerinnen haben sie den Verein „Women ’n Snow“ mit Sitz in Innsbruck gegründet. Dieser soll Frauen während ihrer Ausbildung gezielt unterstützen und fördern.

©wnsnow Chiara Weißensteiner aus Stainz im Bezirk Deutschlandsberg setzt sich als Mitgründerin von „Women ’n Snow“ für die gezielte Förderung von Frauen im Schneesport ein.

Frauenanteil sinkt

Warum es diese Unterstützung braucht, zeigen erste Auswertungen zur österreichischen Schneesportausbildung. Während der Frauenanteil in der Anwärterausbildung noch bei rund 50 Prozent liegt, sind es in der Landesskilehrerausbildung nur noch rund 25 Prozent. In der Skiführerausbildung liegt der Anteil bei etwas mehr als zehn Prozent. Die Auswertungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. „Genau dieser Entwicklung möchten wir mit Women ’n Snow entgegenwirken und mehr Frauen dazu ermutigen, ihren Ausbildungsweg bis zur höchsten Qualifikation fortzusetzen“, erklären die beiden Steirerinnen.

„Wollen die Skilehrerausbildung weiblicher machen“

Der Weg zur höchsten Qualifikation verlangt nicht nur großes fahrerisches Können, sondern auch viel Zeit, Geld und intensive Vorbereitung. Männlich geprägte Ausbildungsstrukturen, fehlende weibliche Vorbilder und die schwierige Vereinbarkeit mit Beruf und Familie können den Aufstieg zusätzlich erschweren. Auch die Bedürfnisse von Frauen werden nach Ansicht der Vereinsgründerinnen bislang zu wenig berücksichtigt. „Wir wollen die Skilehrerausbildung weiblicher machen. Es geht uns nicht darum, die Anforderungen zu senken, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Frauen ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Denn an Talent und Begeisterung mangelt es nicht“, betonen Einhauer und Weißensteiner.

©wnsnow Elisabeth Einhauer aus Stainach im Bezirk Liezen möchte mit dem Verein „Women ’n Snow“ mehr Frauen auf ihrem Weg zur höchsten Ausbildungsstufe im Skisport unterstützen.

Gemeinsam auf die Ski

Um Frauen auf ihrem Ausbildungsweg zu begleiten, setzt der Verein unter anderem auf gemeinsame Trainings, gezielte Prüfungsvorbereitungen und internationale Weiterbildungsmöglichkeiten. Besonders der Übergang von der Landesausbildung zur staatlichen Ausbildung soll stärker in den Mittelpunkt rücken. Gemeinsame Skitage sollen zudem den Austausch unter den Frauen fördern. Doch nicht nur angehende Skilehrerinnen sollen von dem Angebot profitieren. Auch für skibegeisterte Frauen sind Kurse vorgesehen, etwa zur Lawinenkunde oder zum Einstieg ins Skitourengehen.

Mehr Vorbilder

Neben der sportlichen Förderung wollen die Gründerinnen auch erfolgreiche Frauen im Schneesport sichtbarer machen. Langfristig sollen Frauen verstärkt in der Ausbildung und in leitenden Positionen vertreten sein. Erste Trainingstermine stehen bereits für Dezember und Jänner fest. „Unser Ziel ist klar: Mehr Frauen sollen den Weg bis zur höchsten Ausbildungsstufe gehen, ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und selbst zu Vorbildern für die nächste Generation werden.“ Weitere Informationen zum Verein und den kommenden Terminen findest du unter www.wnsnow.at.