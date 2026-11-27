Zwei Feuerwehren rückten am Freitagnachmittag, dem 27. November 2026, zu einem Verkehrsunfall auf der S6 bei Mürzzuschlag aus. Im Baustellenbereich waren drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt.

Drei Fahrzeuge krachten im Baustellenbereich der S6 ineinander. Zwei davon waren nicht mehr fahrtauglich, verletzt wurde jedoch niemand.

Drei Fahrzeuge krachten im Baustellenbereich der S6 ineinander. Zwei davon waren nicht mehr fahrtauglich, verletzt wurde jedoch niemand.

Um 16.14 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mürzzuschlag und Spital am Semmering alarmiert. Zwischen der Auffahrt Mürzzuschlag-Ost und dem Tunnel Spital war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall gekommen. Trotz der Beteiligung von drei Fahrzeugen ging der Unfall ohne Personenschaden aus. „Verletzt wurde niemand“, berichtet die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag.

Zwei Autos fahruntauglich

Nach dem Unfall galt es für die Einsatzkräfte, die Fahrbahn abzusichern. Anschließend bereiteten die Feuerwehrleute die beschädigten Fahrzeuge für den Abtransport vor. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden von einer Fachfirma von der Fahrbahn entfernt. Das dritte Fahrzeug konnte seine Fahrt hingegen fortsetzen. Neben den beiden Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag und die Polizei im Einsatz.