Ein defektes Winterdienstfahrzeug sorgte am Freitag, dem 27. November 2026, in Freßnitz für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz. Die Parkplätze zweier Supermärkte waren großflächig mit Öl verunreinigt.

Ursprünglich wurde die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz zum Binden einer Ölspur alarmiert. Vor Ort zeigte sich jedoch das Ausmaß der Verunreinigung: Das gesamte Parkplatzareal zweier Supermärkte war betroffen. Insgesamt handelte es sich um eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern. Grund dafür war ein Leck an der Hydraulikleitung eines Winterdienstfahrzeuges, wodurch sich das Öl über den gesamten Parkplatz verteilt hatte.

Hilfe angefordert

Für die umfangreichen Ölbindearbeiten wurde die Stützpunktfeuerwehr Kindberg-Stadt mit ihrem Ölfahrzeug zur Unterstützung alarmiert. Auch eine Kehrmaschine der Firma Dorn-KFZ wurde für die Aufräumarbeiten angefordert. Diese gestalteten sich jedoch aufgrund des starken Kundenaufkommens schwierig.

©FF Freßnitz | Neun Stunden standen die Feuerwehren Freßnitz und Kindberg-Stadt bei den Aufräumarbeiten im Einsatz.

Neun Stunden Einsatz

Erst nach neun Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Insgesamt standen 14 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Freßnitz und Kindberg-Stadt waren mit jeweils sieben Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei Krieglach sowie die Firma Dorn-KFZ waren am Einsatz beteiligt.