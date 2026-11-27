Der Samstag bringt der Steiermark frühwinterlich kaltes Wetter mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel. Nach einem frostigen Start steigen die Temperaturen auch tagsüber kaum über den Gefrierpunkt.

Frühwinterliche Kälte, Wolken und Hochnebel prägen am Samstag das Wetter in der Steiermark. Die meisten Sonnenstunden werden auf den Bergen der westlichen Obersteiermark erwartet.

Frühwinterliche Kälte, Wolken und Hochnebel prägen am Samstag das Wetter in der Steiermark. Die meisten Sonnenstunden werden auf den Bergen der westlichen Obersteiermark erwartet.

Der Winter hält die Steiermark weiterhin fest im Griff. Auch am Samstag, dem 28. November, bleibt es ausgesprochen kalt. Beim Sonnenschein gibt es allerdings regionale Unterschiede. Während sich auf den Bergen die Sonne häufiger zeigen dürfte, bleibt es andernorts überwiegend trüb.

Hier scheint die Sonne

„Dazu gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel, am meisten Sonnenschein dürfte es auf den Bergen der westlichen Obersteiermark geben“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Weniger freundlich sind hingegen die Wetteraussichten für den Süden der Steiermark. Dort bleibt es überwiegend trüb.

Kaum über 0 Grad

Wer am Samstag draußen unterwegs ist, sollte sich warm anziehen. Bereits in den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 6 und minus 2 Grad. Auch im weiteren Tagesverlauf gibt es kaum eine Erwärmung: Die Temperaturen steigen laut Prognose kaum über 0 Grad.